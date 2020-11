Quốc hội ‘nóng’ chuyện lợi - hại từ thủy điện

“Cây cao su, cà phê không phải là cây rừng!” Giải trình trước QH, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết tổng diện tích rừng của Việt Nam hiện nay là 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, so với 30 năm trước diện tích rừng tự nhiên tăng lên 1,3 triệu ha. Tuy nhiên, Bộ trưởng Cường thừa nhận chất lượng rừng tự nhiên của chúng ta chưa được tốt. Trong tổng số 10,3 triệu ha rừng tự nhiên, chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, còn 50% là rừng trung bình, 35% là rừng nghèo. Tranh luận với giải trình trên, ĐB Ksor H’Bơ Khắp (đoàn Gia Lai) cho rằng việc tăng diện tích rừng từ 9 triệu lên 14,6 triệu là con số phấn khởi. Tuy nhiên, ĐB cảm thấy con số Bộ trưởng Cường đưa ra là vô lý và “có gì đó thực sự là sai sai”. Bởi theo ĐB, ít nhất trong nhiệm kỳ này, mỗi kỳ họp chúng ta đều được nghe các dự án, công trình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tức là chuyển đổi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ (rừng tự nhiên). “Làm gì có chuyện rừng tự nhiên lại có thể tăng lên được, làm gì có con số 14 triệu ha rừng ấy! Với cây cao su, cây cà phê, cây tiêu cũng được tính vào tỉ lệ che phủ rừng hay sao? Tỉ lệ che phủ rừng là gì, là nơi chứa CO 2 để thải ra O 2 . Còn cây cao su là cây hút O 2 , thải ra CO 2 , không có con gì sống được ở đó” - ĐB Ksor H’Bơ Khắp nói.