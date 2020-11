Ra mắt trang tin điện tử Hội Cựu Thanh niên xung phong TP.HCM

Sáng 12-11, trang Thông tin điện tử Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động tại địa chỉ http://hoicuutnxptphcm.vn.



Ra mắt thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử Hội Cựu TNXP TP.HCM. Ảnh: THẢO KIM

Tại buổi lễ, Ban biên tập trang Thông tin điện tử đã ra mắt năm thành viên gồm một Tổng biên tập, một Phó Tổng biên tập thường trực và ba Ủy viên.

Bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP.HCM đồng thời là Tổng biên tập trang điện tử, cho biết website ra đời nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đồng thời trang tin cũng giúp tuyên truyền các mặt hoạt động của Hội Cựu TNXP TP cũng như Hội Cựu TNXP TP.HCM 24 quận, huyện trên địa bàn TP đến đông đảo hội viên và cung cấp thông tin cho các ban, ngành, đoàn thể theo quy định.

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, việc ra đời trang thông tin điện tử của Hội Cựu TNXP TP.HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần lan tỏa những nội dung tốt đẹp, lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại.



Giao diện trang Thông tin điện tử Hội Cựu Thanh niên xung phong TP.HCM. Ảnh: THẢO KIM

Bà Xuân cũng nêu một số định hướng đến với Ban biên tập trang thông tin điện tử như: Xây dựng nội dung phong phú, có tính thời sự, phù hợp và đúng quy định; cho ra các ấn phẩm tuyên truyền để tiết kiệm chi phí cho Hội và cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, luôn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để trang tin hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn; tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ các chế độ, chính sách liên quan đến công tác vận hành; kêu gọi các quận, huyện, hội phối hợp và cộng tác với Ban biên tập để kịp thời cung cấp nội dung, hình ảnh.

6 mục chính tại giao diện trang thông tin điện tử - Tin hoạt động: Cung cấp tin tức hoạt động của hội. - Tổ chức chính sách: Giới thiệu về tổ chức hội và các chính sách liên quan đến hoạt động của hội. - Lịch sử truyền thống: Tổng hợp các nội dung liên quan đến truyền thống, lịch sử của lực lương thanh niên xung phong và các hoạt động về nguồn, giao lưu họp mặt truyền thống. - Nghĩa tình đồng đội: Tổng hợp các nội dung liên quan đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp Cựu TNXP. - Hình ảnh hoạt động: Cung cấp hình ảnh hoạt động của Hội Cựu TNXP. - Hỏi đáp: Giải đáp các thắc mắc liên quan đến hoạt động của Hội.