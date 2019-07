Rừng ở 5 tỉnh miền Trung bị cháy

Vừa xong cháy rừng lại lo lũ lớn Đến tối 1-7, nhiều khu vực có rừng bị cháy ở Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa nhỏ. Những ngày qua, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày, gió Lào thổi mạnh, nhiều vùng hạn hán nghiêm trọng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm và hôm nay (2-7), ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ). Mưa to trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, các sông suối khu vực bắc Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn. • Ngoài biển Đông, chiều 1-7, tâm áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông bắc và sẽ mạnh lên thành bão. Đến 15 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11. Đây là cơn bão phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ ngày 3-7.