Theo chương trình, Kỳ họp 2 của Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23-9 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho kỳ họp, các ĐB HĐND thành phố; khách mời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham dự, tham gia phục vụ kỳ họp được tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức PCR.

Kỳ họp cũng hạn chế số lượng phóng viên tham dự đưa tin, ưu tiên phóng viên của cơ quan truyền hình và phóng viên ảnh của các báo...





Kỳ họp thứ I, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào cuối tháng 6-2021

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết. Trong đó, có các vấn đề quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ an sinh xã hội như: Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xem xét về quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường; hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của TP…



Đặc biệt kỳ họp cũng xem xét, nghe báo cáo, thực hiện chức năng giám sát về toàn bộ các nội dung về công tác phòng chống dịch, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, có tính chất dài lâu để phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch, tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) của thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; đề án chỉnh trang, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn…

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp sẽ được thực hiện theo hình thức chất vấn bằng văn bản. Thường trực HĐND thành phố cũng đã gửi trước phiếu xin ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố đối với từng nội dung và sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo trước kỳ họp, đề nghị UBND thành phố giải trình cụ thể.

Trước đó, Kỳ họp 2 HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8-2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã phải hai lần có thông báo hoãn tổ chức kỳ họp (lần 1 ngày 4-8, lần 2 ngày 19-8).