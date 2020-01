Tài khoản 'phúng điếu' ông Kình bị phong tỏa?

Sau khi Công an Hà Nội khởi tố vụ án giết người, chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trên Facebook xuất hiện lời kêu gọi quyên góp tiền “phúng điếu và chia sẻ" với gia đình ông Kình. Kèm theo kêu gọi này là tài khoản cá nhân tên Nguyễn Thúy Hạnh, tại Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Nội dung này được nhiều người chia sẻ.

Đến chiều 17-1, trên Facebook nhiều người loan tin tài khoản này, với số dư lên tới 500 triệu đồng, đã bị phong tỏa.

Tối nay, PV PLO đã liên hệ với Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông cho biết: “Như chúng tôi đã công bố, các đối tượng trong vụ việc này đã khai nhận việc quyên góp và sử dụng tiền quyên góp để mua sắm vũ khí, vật liệu nổ, sản xuất vũ khí thô sơ và đã dùng để tấn công lại lực lượng chức năng. Những việc như vậy có dấu hiệu của khủng bố. Pháp luật Việt Nam và các nước đều rất nghiêm khắc với khủng bố, trong đó cho phép áp dụng các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như ngăn chặn, kiểm soát dòng tiền”.

Ông Lương Tam Quang là người thay mặt Bộ Công an, hôm 14-1, thông tin chi tiết vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại điểm nóng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đêm 9-1. Theo đó, tài liệu thu thập được cho thấy một số tổ chức lưu vong, phần tử chống đối đã hướng dẫn nhóm đồng thuận làm bom xăng, tạo quả nổ, hướng dẫn mua sắm vật tư làm vũ khí… Nhiều đối tượng tự gắn mác đại diện nhân dân Đồng Tâm, hỗ trợ nhóm này gây thanh thế, quyên góp tiền bạc.

Hiện chưa rõ căn cứ pháp lý nào được áp dụng trong quyết định phong tỏa tài khoản cá nhân này. Tuy nhiên, đối chiếu vào Luật An ninh quốc gia được Quốc hội ban hành năm 2003, thì điểm c khoản 1 Điều 24 về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có quy định: Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được quyền “yêu cầu cơ quan, tổ chức tài chính, kho bạc, ngân hàng kiểm tra, phong tỏa tài khoản, nguồn tài chính liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia”.

