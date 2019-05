Tạm đình chỉ đại biểu HDND huyện nghi hối lộ đoàn thanh tra

Chiều nay (13-5), trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan công an đã có văn bản gửi cho huyện liên quan việc ông Trần Ngọc Tài (52 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại Cường Quý) bị khởi tố.

Ông Tài là đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội Đưa hối lộ cho cán bộ Thanh tra tỉnh. Theo ông Toản, Thường trực HĐND huyện đã họp và xác định sai phạm và ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông Trần Ngọc Tài.

Ông Toản cho biết thêm: "Các thủ tục liên quan đến việc ông Trần Ngọc Tài đã làm xong. Sau này sai phạm của ông Tài thế nào phải theo quyết định của cơ quan điều tra và của Tòa án nhân dân".

Trước đó, PLO đã đưa tin Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với năm bị can về tội nhận hối lộ là Lê Mạnh Hà, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Hưng, Dương Văn Bằng và Nguyễn Quý Diễn.

Năm bị can bị khởi tố là trưởng, phó đoàn và thành viên đoàn thanh tra của tỉnh đi thực hiện việc thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Chiều 18-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cúc (Phó đoàn) khi đang nhận tiền hối lộ của những người bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Tiếp sau đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong đoàn thanh tra tại Thiệu Hóa và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện quyết định thanh tra tại huyện Thiệu Hóa.

Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh cũng tiến hành thực hiện lệnh bắt tạm giữ đối với bốn cán bộ còn lại trong đoàn thanh tra...

Đến ngày 12-5, hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Gia Hải (46 tuổi), Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam, có địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa và Trần Ngọc Tài (52 tuổi), Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý, có địa chỉ tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về hành vi đưa hối lộ.