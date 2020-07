Tháng 8-2020 sẽ đưa vụ án ở Đồng Tâm ra xét xử

Sáng 6-7, báo cáo tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Hà Nội, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiều vụ án trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.





Ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội. Ảnh: TP

Trong thời gian tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử hai vụ án. Vụ thứ nhất là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng BIDV.

“Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Vụ án này tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử từ ngày 20 đến 30-7-2020” - ông Chính thông tin.

Vụ án thứ hai là vụ giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Vụ án này tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử trong tháng 8-2020.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an TP Hà Nội đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 9-1-2020.

Vào rạng sáng ngày 9-1-2020 “tổ đồng thuận” tại xã Mỹ Đức do ông Lê Đình Kình cầm đầu đã tập trung tại nhà ông Kình, chuẩn bị vũ khí, tấn công vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại địa bàn. Hậu quả khiến ba cán bộ chiến sỹ công an tử vong...