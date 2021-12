Ngày 14-12, nguồn tin của PLO cho biết, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết luận liên quan đến 4 dự án giao đất nhưng không qua đấu giá tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).



Bốn dự án bị tố cáo gồm: Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư vả chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP Phan Thiết do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư.

Dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết do Công ty CP Giao nhận vận tải và Hoá chất Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn tại phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết do Công ty TNHH Giáo dục và Đầu tư Hoà Thắng làm chủ đầu tư và Dự án khu Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.



Tháng 11-2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo thông tin 4 dự án nêu trên. Ảnh: PN

Giao đất năm 2017, lấy giá 2013

Về dự án khu Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tháng 10-2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định phê duyệt quỹ đất đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc Dự án sử dụng quỹ đất hai bên đường 706B, Phan Thiết có tổng diện tích hơn 92.000 m2 với giá khởi điểm hơn 111 tỉ đồng (1,2 triệu đồng/m2).

Từ 2013 đến tháng 12-2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá công khai 6 đợt nhưng đều không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Do đó, ngày 23-2-2017 UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đồng ý chủ trương giao 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát; giá giao đất là giá khởi điểm để đấu giá theo Quyết định vào tháng 10-2013 từ gần 3 năm trước của UBND tỉnh.

Tháng 3-2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định thu hồi diện tích 92.600,9 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm lô đất số 18 (diện tích 23.2986 m2), lô số 19 (diện tích 33.609,3 m2) và lô số 20 (diện tích 35.693 m2) để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát. Trong đó cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ; giao lô đất số 19 và 20 có thu tiền sử dụng đất, sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Tháng 5-2017, Công ty Tân Việt Phát nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau đó được giao đất và được chấp thuận xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào trung tâm du lịch Hàm Tiên- Mũi Né; tạo quỹ đất ở, nhà ở và khu vui chơi giải trí mua sắm phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở, vui chơi giải trí cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Việc giao đất năm 2017 nhưng áp giá đất năm 2013, theo Thanh tra là chưa đúng.

Cụ thể, tháng 4-2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2013 trên địa bàn Bình Thuận thì đất ở tại Phan Thiết đã có giá 1,5 triệu/m2.

Đến tháng 7-2016, tỉnh Bình Thuận tiếp tục cập nhật điều chỉnh giá đất thì đất ở phường Phú Hài (Phan Thiêt) đã có giá 1,6 triệu đồng/m2. Với việc giao đất năm 2017 nhưng lại lấy giá cũ của 4 năm trước khiến ngân sách đã thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói là liền kề 3 lô đất trên là lô 21, 22, 23 với tổng diện tích 258.000m2 được UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra đấu giá vào tháng 3-2018 với giá khởi điểm 372 tỉ đồng (hơn 1,4 triệu/m2) đã được một công ty trúng đấu giá lên đến 772 tỉ đồng.



3 lô đất 18,19,20 được giao với giá rẻ trong khi 3 lô liền kề 21,22,23 được đấu giá đến 722 tỉ đồng. Ảnh: PN

Theo Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh sử dụng giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất đã thông báo công khai lần cuối cùng vào tháng 11-2015 để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất vào tháng 3-2017 là chưa đúng quy định.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong việc sử dụng giá khởi điểm đã thông báo đấu giá công khai nhưng không có khách hàng tham gia để thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất; khẩn trương xác định lại giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết theo đúng quy định của pháp luật.



Tố cáo giao đất không qua đấu giá là không có cơ sở



Đối với Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP Phan Thiết, theo Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm UBND tỉnh chính thức có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư (8-6-2015) và quyết định chủ trương giao Công ty TNHH Đâu tư Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư dự án, phần lớn diện tích đất của dự án chưa được giải phóng mặt bằng. Do đó không đủ điều kiện để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất qua đấu giá quyển sử dụng đất theo quy định.

Đây là dự án có tổng điện tích đất 1.299.904 m2, thuộc phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Công ty Trường Phúc Hải đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thẩm định năng lực để lựa chọn làm chủ đầu tư dự án từ trước khi Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thị hành từ 1-4-2014). Tại thời điểm trước ngày 1-7-2014, do phần lớn diện tích đất thực hiện dự án phải bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự án thuộc trường hợp được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ.



Dự án lấn biển Phan Thiết. Ảnh: PN

Tuy nhiên, do quá trình nghiên cứu dự án và thẩm định năng lực nhà đầu tư kéo dài nên đến năm 2015, sau khi đã báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất, UBND tỉnh mới chính thức có văn bản đồng ý chủ trương giao Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư dự án…

Thanh tra Chính phủ cho rằng công dân tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đầu tư Dự án nói trên không qua đầu giá quyền sử dụng đất là không có cơ sở.

Tuy nhiên, thay vì giao mặt nước biển để nhà đầu tư xây dựng kè và thực hiện lấn biển theo quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, sau khi hoàn thành việc lấn biển thì mới thực hiện việc giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên tháng 2-2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao và cho thuê đối với 26,9 ha đất mặt nước ven biển là chưa đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến thiếu sót trong việc ban hành Quyết định giao và cho thuê đối với 26,9 ha đất mặt nước ven biển nhằm thực hiện việc giao mặt nước biển theo Nghị định 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ (nay là Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ).

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc lấn biển trên diện tích 26,9 ha thì thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát đánh giá tình hình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai dự án theo tiến độ đã phê duyệt. Trên cơ sở đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi đề nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án; trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, để dự án chậm tiến độ mà không có lý do chính đáng thì thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất theo quy định.



Đối với Dự án Trường Mầm non Lê Quý Đôn, diện tích đất thực hiện dự án là đất công do Nhà nước quản lý. Tại thời điểm UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định chủ trương đầu tư, dự án thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư quy định,... Vì vậy, dự án thuộc trường hợp cho thuê đất không qua đầu giá quyền sử dụng đất.

Trước khi quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo thông báo mời gọi đầu tư nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia, do vậy UBND tỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án là phù hợp với quy định của pháp luật về chỉ định thầu đối với nhà đầu tư.

Đối với Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương. Tại thời điểm UBND tỉnh có Quyết định chủ trương đầu tư, toàn bộ diện tích 12,54 ha đất thực hiện dự án được xác định thuộc địa bản huyện Hàm Thuận Nam là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được miễn tiền thuê đất theo quy định. Do vậy dự án thuộc trường hợp cho thuê đất không qua đầu giá quyền sử dụng đất. Đến năm 2018, do xác định trong tổng diện tích đất thực hiện dự án có 2,06 ha thuộc xã Tiến Thành, TP Phan Thiết nên UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và thực hiện việc giao đất không thu tiền đối với 2,06 ha thuộc thành phố Phan Thiết sử dụng để đầu tư các công trình cộng cộng không kinh doanh.

Việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và không qua đầu giá quyền sử dụng đất đối với 2,06 ha đất tại Phan Thiết để Công ty TNHH Biển Quê Hương đầu tư các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh là đúng quy định của pháp luật. Từ những nội dung trên, Thanh tra Chính phủ nhận thấy công dân tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không có cơ sở.