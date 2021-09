TP Thuận An có khoảng hơn 600.000 người, là một trong ba địa phương có số ca nhiễm cao nhất tỉnh Bình Dương. Toàn thành phố có hơn 37.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Đã có 371 ca nhiễm tử vong.

Các phường còn lại của TP Thuận An đang tiếp tục truy quét F0 để sớm trở thành "vùng xanh". Ảnh: LÊ ÁNH Hiện nay, địa phương này đang điều trị cho cho 360 ca nhiễm (214 ca diễn biến nặng). Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn theo quy định tổng số tiền gần 318 tỉ đồng. Đã tiêm vaccine cho hơn 452.000 liều (hơn 444 mũi 1 và hơn 7.700 mũi 2). Trừ 4 phường của TP Thuận An, toàn tỉnh Bình Dương có 5 địa phương đã công bố “vùng xanh” trước đó gồm: huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên và TP Thủ Dầu Một.