Thiếu tá cứu người cầu Bến Thủy: Tôi không kịp nghĩ an toàn

Chiều 20-12, sau khi dũng cảm lao từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam cứu sống cô gái tự tử, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Võ Văn Tuấn cũng run cầm cập do thời tiết ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang rất lạnh.

Người phụ nữ vì nghĩ quẩn đã dại dột nhảy cầu tự tử được thiếu tá Tuấn nhảy xuống cứu vớt đã nói lời “cảm ơn anh”.



Cầu Bến Thủy cao gần 10m so với nước sông Lam

Thiếu tá Tuấn nhớ lại: Khi đang chạy xe máy qua cầu Bến Thủy thì nghe người dân đứng trên cầu hô hoán “có người đuối nước” thì thấy giữa dòng sông Lam có người đang chấp chới và bị nước cuối trôi về phía khu vực dòng nước xoáy.

Không chút đắn đo, do dự, Thiếu tá Tuấn liền cởi phăng chiếc áo mưa, leo lên lan can cầu Bến Thủy lao xuống dưới sông Lam tìm cứu cô gái trong sự cảm phục của nhiều người đứng trên cầu quan sát.

“Lúc đó trong đầu chỉ có hình ảnh cô gái đang chới với giữa dòng sông, tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người ta, chứ không kịp nghĩ tới an toàn bản thân. Rất may tôi và cô gái kia đều được an toàn”- Thiếu tá Tuấn nói.

Thiếu tá Tuấn cũng cho biết, nếu gặp trường hợp tương tự cũng sẽ tìm mọi cách cứu sống người khác.

Thượng tá Trần Nhật Linh, Giám đốc Xưởng 467 cho biết, hành động dũng cảm của Thiếu tá Võ Văn Tuấn sẽ được đơn vị phổ biến, nhân rộng để cán bộ, nhân viên học tập, noi theo.



Thiếu tá Tuấn

Như đã đưa tin, Sáng 20-12, Thiếu tá Võ Văn Tuấn - nhân viên Trạm đo lường, Xưởng 467 (Cục Kỹ thuật Quân khu 4) chạy xe máy qua cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh), Thiếu tá Tuấn nghe tiếng hô “có người nhảy sông tự tử”.

Thiếu tá Tuấn liền dừng xe máy, cởi áo mưa leo lên lan can cầu, lao xuống sông Lam, bơi tìm người phụ nữ vừa nhảy cầu tự tử để cứu.



Cô gái được cứu sống.

Bơi khoảng 70 m, Thiếu tá Tuấn đã tìm, cứu được người này đang đuối nước. Cùng lúc đó, thuyền của ngư dân chèo đến, đưa người phụ nữ vào bờ an toàn.

Thời gian qua, có nhiều vụ người dân nhảy cầu Bến Thủy tự tử và do cầu cao, sông sâu, nước chảy xiết nên khi nhảy xuống đều tử vong.