Thu hồi đất của mẹ lại cưỡng chế đất 3 người con

Chuyện nhầm lẫn này xảy ra khi UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất của người dân để làm dự án khu đô thị (KĐT) mới An Bình ở phường An Bình.



Bỗng dưng bị cưỡng chế đất?

Bà Nguyễn Thị Phượng và hai người con của bà Bùi Thị Ba cho hay: Năm 2017, ba người được mẹ cho mỗi người 1.000 m2 đất ở phường An Bình và tháng 6-2017 đã được cấp giấy đỏ. Từ đó họ quản lý, canh tác trên phần đất này.

Thế nhưng ngày 16-1 vừa qua, các lực lượng chức năng gồm UBND phường An Bình và các lực lượng khác của UBND quận Ninh Kiều kết hợp với Công ty CP Bất động sản Hồng Phát bất ngờ đến cưỡng chế, phá hoại tài sản trên đất của họ để thực hiện dự án KĐT mới An Bình.

Theo những người này, trước khi cưỡng chế, UBND phường An Bình và các cơ quan tự ý thực hiện và không có bất kỳ thông báo nào mà chỉ lấy lý do là rà phá bom mìn để tiến hành lấy đất và phá hủy tài sản. Tại thời điểm cưỡng chế thì trên phần đất trồng nhiều cây ăn trái (đặc biệt là cam) và đang chuẩn bị thu hoạch để bán vào dịp Tết nguyên đán đã bị các lực lượng vô tư đốn hạ.

Cũng theo những người này, đến thời điểm cưỡng chế họ chưa hề biết hay nhận được bất kỳ quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến ba thửa đất này.



Phần diện tích đất ba người con bị cưỡng chế nhầm. Ảnh: HD

Quận thừa nhận có thiếu sót

UBND quận Ninh Kiều thừa nhận với báo Pháp Luật TP.HCM là đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thiếu sót.

Theo quận Ninh Kiều, vào tháng 7-2017, quận đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án KĐT mới An Bình đối với bà Bùi Thị Ba. Đến tháng 1-2018, UBND phường An Bình đã giao quyết định thu hồi đất (tổng diện tích đo đạc thực tế là hơn 4.500 m2) cho gia đình bà Ba (do con gái bà thay mặt ký nhận quyết định).

Sau nhiều lần vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến hộ dân nhưng gia đình không chấp thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, cũng không cung cấp thông tin có liên quan việc đã được tách thửa.

Tiếp đến, ngày 17-10-2018, quận Ninh Kiều ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Bùi Thị Ba và con trai của bà ký nhận quyết định. Sau một tháng, ngày 16-1, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất quận Ninh Kiều tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Ba.

Khi cưỡng chế, đại diện gia đình đề nghị ngừng và mới cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ba hộ dân.

“Qua rà soát, hộ bà Nguyễn Thị Phượng có diện tích ảnh hưởng hơn 315 m2, hai người con gái khác mỗi người bị ảnh hưởng hơn 230 m2 và gần 140 m2” - UBND quận Ninh Kiều cho hay.

Cưỡng chế xong mới làm hồ sơ bồi thường!

Theo UBND quận Ninh Kiều, căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đoàn thực hiện cưỡng chế đã phối hợp với đơn vị đo đạc kiểm tra và tạm ngưng thực hiện đối với phần đất mà bà Ba đã điều chỉnh cho ba người con gái.

Quận cho rằng hội đồng bồi thường đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Bùi Thị Ba đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan có thiếu sót.

Sắp tới, quận Ninh Kiều sẽ lập thủ tục điều chỉnh thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Bùi Thị Ba theo đúng thực tế ảnh hưởng.

Đối với ba hộ dân (con gái của bà Ba), Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ đề nghị đơn vị đo đạc khẩn trương điều chỉnh và lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đối với phần đất ảnh hưởng dự án. Đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất; lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với ba hộ dân này theo đúng với thực tế ảnh hưởng dự án theo quy định pháp luật.

Về phần hoa màu, cây trồng của các hộ đã được hội đồng bồi thường dự án kiểm kê cho bà Ba, UBND quận Ninh Kiều sẽ chỉ đạo hội đồng bồi thường tách hồ sơ theo thực tế ảnh hưởng và ghi nhận bồi thường bổ sung (124 cây cam theo số lượng thực tế đã đốn hạ).