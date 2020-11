Thủ tướng, các Bộ trưởng nói về lý do sạt lở ở miền Trung

Sạt lở có phải do thuỷ điện?

Thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định sạt lở đất, lũ lụt thời gian qua không phải do vấn đề thuỷ điện. Vì thực tế tất cả hồ đập thủy điện tại khu vực đều đảm bảo an toàn về an toàn đập cũng như vận hành của hồ. Hơn nữa, tất cả hồ đập thủy điện đều thực hiện quy trình xả lũ và vận hành liên hồ, đơn hồ theo đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: TP “Có một số thông tin có nói hồ đập thủy điện ở miền Trung và một số địa phương xả lũ gây ngập lụt cho địa phương, chúng tôi báo cáo, đấy là cách viết thông tin trên truyền thông” - Bộ trưởng Công thương nói. Ông cho hay, qua số liệu quan trắc và khí tượng thủy văn, thì tại hồ thủy điện Đắk Mi 4 là hồ có dung tích lớn tại Quảng Nam thời điểm đỉnh lũ (ngày 28-10), lưu lượng nước về hồ lên tới 17.000 m3/giây. Chính nhờ dung tích Đắk Mi 4 có khả năng điều tiết, chứa nước cắt lũ đã giúp cắt lũ đến tới 55%, nếu không đỉnh lũ về vào ngày 28-10 là ngập lụt trắng toàn vùng hạ lưu. “Chúng ta duy trì kéo dài sang ngày 29 và 30-10 mới xả nước ở mức độ thấp hơn, lượng nước về hồ nên góp phần chống lũ có hiệu quả cho vùng hạ lưu. Mặc dù vẫn còn có vùng ngập lụt tại các tỉnh miền Trung, nhưng đây là vấn đề khác mà chúng tôi muốn báo cáo đại biểu” - ông nói.

Bộ trưởng Công thương cho hay, cả nước hiện có 429 công trình thủy điện được đưa vào vận hành khai thác với dung tích khoảng 56 tỉ m3, chiếm 86% dung tích hồ chứa nước trên cả nước. Hiện Việt Nam đã có đầy đủ quy định quản lý nhà nước trong đảm bảo công tác an toàn hồ đập thủy điện cũng như vận hành công trình hồ thủy điện cả liên hồ, đơn hồ. Đồng thời, các bộ ngành đã có chỉ đạo, hướng dẫn cho các địa phương quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Hiện có 401/401 các đập đã được chủ đập thực hiện theo đúng quy định về báo cáo hiện trạng an toàn đập; 100% đập thực hiện đúng quy định về bảo trì, kiểm tra, sửa chữa đập. Có 376/401 đập chủ đập thực hiện theo đúng quy định về quy trình vận hành hồ chưa. Có 401/401 hồ chưa có các quy trình đã được các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương hoặc địa phương phê duyệt theo quy định về phương án ứng phó thiên tai cũng như tham gia phối hợp trong phòng chống ứng phó bão lũ tại địa phương.