Thu dung người lang thang, cơ nhỡ để thực hiện an sinh xã hội Ngày 27-8, Thủ tướng ký công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành; bộ trưởng Bộ Công an và bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, thu dung người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Theo công điện, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương đã xuất hiện người lang thang, cơ nhỡ không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc người lang thang, cơ nhỡ thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc làm lây lan dịch COVID-19. Đ.MINH