Ngày 10-9, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang rà soát phương án sơ tán dân ứng phó với bão số 5 và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.



Người dân vào bờ tránh bão tại Cảng Thuận An (TP Huế). Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân phòng chống thiên tai, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các địa phương đang áp dụng giãn cách, cách ly theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16.

Ban chỉ huy nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo rà soát phương án đảm bảo an toàn cho các khu cách lý tập trung, các chốt kiểm tra; Sở Y tế chỉ đạo các phòng ban chức năng hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và sơ tán dân an toàn.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng liệt kê nhiều khu vực giãn cách, cách ly theo Chỉ thị 16 có khả năng chịu ảnh hưởng của bão số 5 để các đơn vị có kế hoạch cụ thể về việc hỗ trợ người dân ứng phó với bão.

Ông Hùng cho biết,việc vừa phòng chống bão vừa đảm bảo phòng chống dịch đặt ra nhiều khó khăn hơn, riêng các F0 đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung thì đây là những cơ sở kiên cố và có lực lượng quân đội, công an,... nên đảm bảo an toàn. Còn những người theo dõi y tế tại nhà, các địa phương cách ly theo các chỉ thị của Chính Phủ thì thực hiện "4 tại chỗ", nếu một số trường hợp buộc phải di dời phải đảm bảo 5k.

Sáng cùng ngày, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), cho hay để ứng phó với bão số 5, UBND xã đã khảo sát dân cư trên địa bàn có 157 hộ với 705 khẩu có nguy cơ trong bão lũ, vùng xung yếu sạt lở biển, ven phá.

Trong đó đặc biệt là vùng sạt lở mạnh tại thôn Tân An, An Dương 1, An Dương 3 và khu vực Cồn Sơn; các hộ sống trên các chòi kênh nuôi trồng thủy sản và ven biển, phá Tam Giang để đảm bảo an toàn. Việc di dời dân sẽ được địa phương lên kế hoạch để thực hiện.