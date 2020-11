Thưởng 'nóng' vụ bắt thanh niên đeo kính ôm 12 bánh heroin

Chiều 10-11, UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức Lễ trao thưởng “nóng” cho Công an huyện Quế Phong về thành tích xuất sắc khám phá thành công chuyên án 120H thu giữ 12 bánh heroin.



Trương Ngọc Quế cùng tang vật heroin. Ảnh: CA.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã chúc mừng, biểu dương và tặng hoa, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá thành công Chuyên án 120h, chặt đứt đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Từ tháng 10-2020, Công an huyện Quế Phong phát hiện có thanh niên lạ mặt mặt đeo kính cận qua lại khu vực biên giới. Thanh niên này khoảng 25 tuổi, có nhiều biểu hiện bất minh, nghi mua bán ma túy.



Trương Thị Huyền bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra thu thập thông tin, chứng cứ liên quan Công an huyện Quế Phong đã báo cáo Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo. Ban chuyên án 120h được thành lập do Thượng tá Cao Thanh Hải- Trưởng Công an huyện Quế Phong làm Trưởng ban.

Đến ngày 5-10, Ban chuyên án quyết định phá án. Khi Trương Ngọc Quế (25 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đang ngồi trên chiếc xe khách mang biển số Hà Nội đi trên quốc lộ 48 thì bị một tổ công tác bắt giữ. Tang vật thu giữ trong hành lý của Quế gồm 12 bánh heroin.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá thành công Chuyên án 120h.

Mở rộng điều tra, qua lời khai của Quế, Công an huyện Quế Phong đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Huyền (44 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong). Tại nơi ở của Huyền, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 5 dao, kiếm các loại và một số vật chứng liên quan khác.