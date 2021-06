Ngày 1-6, Ủy ban bầu cử TP Thủ Đức đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 13 đơn vị bầu cử của TP Thủ Đức.



Người dân TP Thủ Đức bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23-5. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức là 67 người, tổng số người trúng cử là 40 người.

Danh sách 40 người trúng cử đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026:

* Đơn vị bầu cử số 1 (gồm phường An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền) gồm:

1. Ông Võ Thanh Bình, Bí thư phường An Phú.

2. Ông Bùi Văn Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Thủ Đức.

3. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Trưởng phòng quản lý đô thị TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi)

1. Ông Đặng Quang Châu, Bí thư phường Bình Trưng Tây.

2. Bà Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng phòng văn hóa thông tin TP Thủ Đức.

3. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 3 (gồm phường Phú Hữu, Trường Thạnh, Long Trường, Long Phước)

1. Bà Nguyễn Thị Hương Hiệp, Bí thư phường Phú Hữu.

2. Ông Nguyễn Hải Phong (Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm), Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký; Tu sĩ, giảng sư trường Trung cấp Phật học TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 4 (gồm phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú)

1. Ông Nguyễn Thành Nam, Bí thư phường Long Bình.

2. Ông Nguyễn Hùng Phong, Giám đốc công ty TNHH gốm mỹ nghệ Tâm Đức.

3. Ông Kiều Ngọc Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 5 (gồm phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B)

1. Bà Vũ Thị Thu Hà, Phó trưởng ban pháp chế HĐND TP Thủ Đức.

2. Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, Bí thư phường Tăng Nhơn Phú B.

3. Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 6 (gồm phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2, TP Thủ Đức.

2. Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh (BV quận 2 cũ).

3. Ông Đỗ Trần Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long A.

4. Bà Nguyễn Hạnh Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 7 (gồm phường Hiệp Phú, Bình Thọ, Trường Thọ)

1. Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

2. Ông Liên Minh Thiện, Bí thư phường Bình Thọ.

3. Ông Dương Hoàng Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 8 (gồm phường Linh Chiểu, Linh Trung)

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư phường Linh Trung.

2. Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Chánh văn phòng Thành ủy TP Thủ Đức.

3. Ông Nguyễn Đình Tứ, Chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM.

* Đơn vị bầu cử số 9 (gồm phường Linh Xuân)

1. Bà Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

2. Ông Phan Hoàng Đấu, Trưởng phòng Kinh tế- Khoa học và Công nghệ TP Thủ Đức.

3. Bà Lê Thị Kim Phương, Bí thư phường Linh Xuân.

* Đơn vị bầu cử số 10 (gồm phường Tam Phú, Linh Đông, Linh Tây)

1. Ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức.

2. Bà Phan Thị Kim Sinh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Thủ Đức.

3. Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư phường Linh Đông.

* Đơn vị bầu cử số 11 (gồm phường Bình Chiểu)

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó trưởng phòng Nội vụ TP Thủ Đức.

2. Ông Châu Thanh Nhã, Chủ tịch UBND phường Bình Chiểu.

3. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

* Đơn vị bầu cử số 12 (gồm phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình)

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn TP Thủ Đức.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Bí thư phường Tam Bình.

3. Bà Huỳnh Vị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Hiệp Bình Phước.

* Đơn vị bầu cử số 13 (gồm phường Hiệp Bình Chánh)

1. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư phường Hiệp Bình Chánh.

2. Ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Hội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM, Chủ tịch Hội nước và Môi trường TP.HCM.

3. Ông Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức.