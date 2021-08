Tại TP Thủ Đức, TP.HCM hiện đang có 21.099 hộ dân, 270 phòng trọ và 67.217 nhân khẩu đang được bảo vệ trong mô hình “Khu phố, Tổ dân phố an toàn, không còn COVID”.



Công an TP Thủ Đức xây dựng chốt tình nguyện bảo vệ "vùng xanh, vùng sạch". Ảnh: CACC

Theo Công an TP Thủ Đức, tính đến ngày 29-7 tại địa bàn TP Thủ Đức đã có 7.298 ca nhiễm COVID-19. Do đó, Công an TP Thủ Đức đã xây dựng mô hình “Khu phố, Tổ dân phố an toàn, không còn COVID” bằng các biện pháp bảo vệ cho bằng được “vùng xanh, vùng sạch”.

Tính từ ngày 30-7 đến 1-8, lực lượng công an đã xây dựng được bốn khu phố, 86 tổ dân phố, 120 hẻm, bốn tuyến đường, một khu vực, 16 khu dân cư, tám chung cư, sáu nhà trọ, một cơ sở tôn giáo, hai tổ tự quản với 21.099 hộ, 270 phòng trọ và 67.217 nhân khẩu thuộc diện “vùng xanh, vùng sạch”.

Công an TP Thủ Đức cũng cho biết các điểm này là những vùng không có ca F0 hoặc đã sạch F0 liên tục trong vòng bảy ngày trở lên.

Theo đó, tại các "vùng xanh, vùng sạch” đều có các chốt tình nguyện hoạt động theo phương châm năm tại chỗ, huy động tối đa sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự phòng, tự quản của nhân dân.

Theo ghi nhận, tại các chốt "vùng xanh" shipper không được vào, người dân muốn giao nhận hàng đều phải để tại rào chốt.