TP.HCM lập fanpage cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân

TP.HCM vừa mở fanpage “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” ở địa chỉ: https://www.facebook.com/tphcm305/?modal=admin_todo_tour trên mạng xã hội Facebook và tài khoản “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội www.Vcnet.vn.



Fanpage cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân.

Việc lập fanpage này nhằm thực hiện Kế hoạch 305 về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”.

Theo kế hoạch này, để có thêm các kênh tham gia khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân, TP.HCM sẽ tổ chức hai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và những kỳ vọng của nhân dân TP trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng ba hình thức gồm: Phiếu xin ý kiến, phỏng vấn sâu và phân tích vấn đề. Ngoài thu thập thông tin bằng phiếu còn sử dụng hình thức khảo sát trực tuyến. Cụ thể, gửi thu thập ý kiến ngẫu nhiên thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... hoặc các ứng dụng OTT (over the top) như Viber, Imessage, Facebook, Messenger... hoặc hộp thư điện tử (email).

Việc ứng dụng công nghệ và thu thập ý kiến của các tầng lớp nhân dân qua mạng xã hội vừa thể hiện tính cởi mở, tinh thần cầu thị của lãnh đạo TP, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người có thể tham gia.

Bên cạnh đó, để lắng nghe những góp ý, hiến kế của các tầng lớp nhân dân sẽ tổ chức diễn đàn trên báo chí để lắng nghe những góp ý cho sự phát triển của TP. Tất cả người dân trong nước và ngoài nước đều có thể tham gia góp ý trên các diễn đàn này.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ tiếp nhận ý kiến trực tiếp của người dân thông qua cấp ủy cơ sở, các tổ chức, đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội đại diện các giới, ngành, lĩnh vực. Ý kiến sẽ được gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo địa chỉ 127 Trương Định, phường 7, quận 3; hoặc gửi vào hộp thư điện tử vp.btgtu@tphcm.gov.vn. Những cá nhân và tập thể có đề xuất, sáng kiến gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lãnh đạo TP.

Cũng theo Kế hoạch 305, người dân có thể góp ý tập trung vào các chủ đề chính: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế TP; thực hiện các chương trình đột phá, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khắc phục những bất cập, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân...; công tác giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa, con người, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền TP hiệu lực, hiệu quả và các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo TP mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến, đóng góp không chỉ nêu thực trạng, hiện tượng, vấn đề hoặc giải quyết bức xúc cá nhân mà rất trân trọng các ý kiến mang tính giải pháp, những sáng kiến thiết thực, khả thi, có sự chuẩn bị chu đáo thành văn bản, chuyên đề, kế hoạch hoặc bài viết có giá trị.



TP.HCM mời nhân dân hiến kế xây dựng TP.HCM. Đồ họa: THÙY TRANG

Mới đây, trả lời PLO, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết TP đang thực hiện nhiều chương trình đột phá, cùng với đó là việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo để TP.HCM luôn đi đầu cả nước về mọi mặt. Trong bối cảnh đó, việc khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần, trí tuệ tập thể đóng góp cho sự phát triển của TP là điều rất quan trọng.

Theo ông Minh, không phải bây giờ TP mới tổ chức lấy ý kiến người dân mà đây là việc làm thường xuyên thông qua việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm bàn về nhiều vấn đề cụ thể. Việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch để tiếp nhận và lắng nghe những hiến kế của người dân nhằm phát huy toàn diện trí và lực của người dân để xây dựng TP phát triển trong bối cảnh hiện nay. Những ý kiến, đóng góp của người dân trước nay luôn được lãnh đạo TP nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ đó nghiên cứu các giải pháp, quyết sách đúng, hợp lòng dân.