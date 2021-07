Cách thức nhận tác phẩm đề nghị xét tặng giải thưởng: - Tác phẩm báo in, bản in: gửi dạng nguyên bản hoặc sao chép, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm. - Tác phẩm báo chí phát thanh: gửi đĩa CD/USB kèm lời bình in trên giấy A4, có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm. - Tác phẩm báo chí truyền hình: gửi đĩa DVD/USB kèm lời bình in trên giất A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm. - Tác phẩm báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp: in ra khổ giấy A4 có đầy đủ thông tin về tác giả và thời gian đăng tải tác phẩm, kèm theo đường dẫn tác phẩm.