TP.HCM quyết cải thiện 6 chỉ số năng lực cạnh tranh bị giảm

Chiều 18-7, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2019 về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.



Đến dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và nhiều lãnh đạo khác.



TP.HCM xếp hạng 10 trên 63 tỉnh thành.



Tại buổi sơ kết, bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã nêu những giải pháp khắc phục điểm hạn chế nhằm nâng cao chỉ số PCI của TP.HCM.

Điều đáng nói là trong 10 chỉ số thành phần thì có đến sáu chỉ số thành phần giảm, gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai , Chi phí thời gian, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động và Thiết chế pháp lý, An ninh trật tự.

Từ kết quả giảm này, bà Huỳnh Mai cho biết TP đã có những giải pháp nhằm khắc phục điểm hạn chế nêu trên, từ đó nâng cao chỉ số PCI của TP.HCM.

Đối với chỉ số “Gia nhập thị trường” và “Chi phí thời gian”, bà Huỳnh Mai cho biết trong thời gian tới các sở ban ngành, UBND 24 quận, huyện sẽ chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian chờ của người dân và doanh nghiệp.

Định kỳ sẽ tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp sau khi giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó cần nêu rõ các lý do chưa hài lòng để chấn chỉnh và khắc phục.

Đối với chỉ số “Tiếp cận đất đai”, bà Huỳnh Mai cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện sẽ đẩy mạnh công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất trên trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, doanh nghiệp có thể khai thác, giám sát thuận tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh. Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Sở cũng sẽ xây dựng rõ tiêu chí, quy trình thu hồi đất; nghiên cứu bổ sung hình thức chế tài thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, tránh trường hợp dự án chậm triển khai, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Liên quan đến chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”, bà Huỳnh Mai đưa ra giải pháp TP sẽ bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của thị trường khoa học và công nghệ, tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo...

Còn về chỉ số “Thiết chế pháp lý và an toàn trật tự”, bà Huỳnh Mai khẳng định Cục thi hành án dân sự, Tòa án sẽ đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự, xét xử các vụ kiện kinh tế để tăng lòng tin của doanh nghiệp, người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật...

Công an TP.HCM sẽ tập trung bảo đảm an ninh trật tự , triển khai đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện hoạt động của lực lượng công an phường, xã, thị trấn”...