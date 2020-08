TP.HCM ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đường dây làm hàng triệu găng tay y tế giả ở Bình Tân Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã phối hợp với lực lượng an ninh của Bộ Công an triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, kinh doanh găng tay y tế giả với số lượng lớn. Theo PC03, qua trinh sát thì xác định được bà Thạch Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại thiết bị TTH, có địa chỉ tại 71/2/21 Nguyễn Bặc (phường 3, quận Tân Bình), có vai trò cầm đầu. Qua kiểm đếm, có 2.370 thùng găng tay đã đóng gói sẵn, tương đương hơn 2,3 triệu chiếc găng tay giả, trị giá trên 3 tỉ đồng. PC03 xác định đường dây này đã hoạt động từ khoảng tháng 7-2020 và tuồn ra thị trường 180 thùng găng tay y tế giả để thu lợi bất chính. • Cùng ngày 5-8, trong lúc tuần tra, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã phát hiện một ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra. Trên xe có 50 thùng khẩu trang y tế (2.500 hộp với 125.000 khẩu trang) nhãn hiệu Fuji Mask. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tài xế NMC (ngụ TP Buôn Ma Thuột) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số khẩu trang này. Đồng thời, qua kiểm tra cho thấy trên bao bì sản phẩm không thể hiện ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng và số lô sản xuất. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ các thùng khẩu trang nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ. N.TÂN - H.TRƯỜNG