TP.HCM: Tăng cường đo nồng độ cồn dịp tết

2021: Kéo giảm tai nạn trên cả ba mặt Phòng PC08, Công an TP.HCM cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo công tác năm 2021. Trong đó trọng tâm phấn đấu kiềm chế TNGT trên cả ba tiêu chí, hạn chế xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; phấn đấu kéo giảm ít nhất từ 5% số người chết do TNGT trở lên so với năm 2020. Bên cạnh đó, CSGT TP cũng sẽ không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn; phòng chống, đấu tranh, xử lý triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa đua xe trái phép trên địa bàn.