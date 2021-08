Không có chuyện tăng giá, từ chối hỏa táng tại Bình Hưng Hòa Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết các bệnh nhân tử vong do bệnh truyền nhiễm đều được xử lý, tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Các bệnh nhân tử vong do dịch COVID-19 đều được hỏa táng tại cơ sở hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Cơ sở này đang duy trì hoạt động 24/24 giờ để đảm bảo xử lý mọi tình huống theo yêu cầu. Liên quan đến chi phí, ông Thắng cho biết toàn bộ cơ sở này do Nhà nước quản lý và giao Công ty Môi trường đô thị TP.HCM điều hành nên không có chuyện tăng giá và ngừng tiếp nhận các trường hợp có yêu cầu hỏa táng. “Không có việc từ chối hoặc tăng giá” - ông Thắng khẳng định. Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội có những thông tin phản ánh về tình trạng dịch vụ mai táng ép giá gia đình có người tử vong do COVID-19. Cụ thể, chi phí mai táng bệnh nhân tử vong liên quan COVID-19 là 4,2 triệu đồng, tuy nhiên có những trường hợp người nhà phải tự lo, khi liên hệ một số cơ sở mai táng thì có những trường hợp bị hét giá lên đến 40 triệu đồng khi mai táng một người tử vong. Có trường hợp tử vong, gia đình đến lấy cốt về phải chi trả 30 triệu đồng mới được lấy cốt...