Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trả lời chất vấn với nhiều vấn đề nóng được đại biểu quan tâm.

Tại phiên họp, Thượng toạ Thích Minh Thành quan tâm đến những giải pháp để hạn chế tối đa tội phạm; đồng thời chế tài đối với những thông tin không lành mạnh trên youtube, tiktok, instagram… ĐB Thành cũng đặt vấn đề làm gì để người dân dễ tiếp cận các nguồn vốn vay, tránh xa tội phạm cho vay lãi nặng.



Thượng toạ Thích Minh Thành chất vấn Chủ tịch TP.HCM về vấn đề tội phạm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận năm 2021, là năm gặp nhiều khó khăn do dịch, TP đã dự báo nhiều tình huống về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên đến thời điểm này, công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã được đảm bảo.

Theo ông Mãi, làm sao để người dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng nhân dân bảo vệ an ninh trên địa bàn.

Đi sâu vào vấn đề tội phạm, ông Mãi nhìn nhận sau dịch bệnh thì đời sống khó khăn là một nguyên nhân dẫn đến tội phạm. Do đó, từng quận, huyện, xã, phường phải củng cố lực lượng, nắm chắc tình hình sẵn sàng ứng phó và kiểm soát. Đặc biệt là tập trung đấu tranh với tội phạm nghiêm trọng, có tổ chức, tội phạm băng nhóm, tội phạm công nghệ.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời chất vấn vào chiều 8-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng phải tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, các Nghị định về quản lý và xử lý các vấn đề có liên quan đối với chủ thể tham gia mạng xã hội. Đồng thời phải giám sát, kiểm tra, xử lý để người tham gia ý thức việc tuyên truyền cái đẹp, cái hay.

Theo ông Phan Văn Mãi, vừa qua TP xử lý khá nhiều vi phạm trên không gian mạng nhưng so với mức độ phát sinh, tác động của nó thì xử lý chưa được nhiều. “TP đang kiến nghị với Bộ TT&TT yêu cầu các nhà mạng xã hội phải đăng kí tại Việt Nam, có trách nhiệm phối hợp với chúng ta trong quản lý, xử lý các vi phạm hoặc các nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội” – ông Mãi thông tin.

Liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn để tránh cho vay nặng lãi, người đứng đầu TP.HCM cho rằng phải tuyên truyền cho người dân tiếp cận các nguồn vốn chính thức, tránh tín dụng đen, cho vay nặng lãi sẽ trở thành gánh nặng sau này.

Các cấp phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn tín dụng thương mại, chính sách, qua các tổ chức chính trị - xã hội, sự tương thân tương ái trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường xử lý các vi phạm để làm giảm tình trạng này.