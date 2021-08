Ngày 9-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đã tiếp nhận 50 cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân để tăng cường trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.



Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được tăng cường để phòng, chống dịch tại TP Thủ Đức. Ảnh: CA

Những cán bộ, giảng viên, học viên tình nguyện tăng cường chi viện cho Công an TP Thủ Đức để tham gia chống dịch COVID-19 trong đợt này đều có sức khỏe tốt, đã được tiêm vaccine COVID-19, không có yếu tố dịch tễ và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, sau khi tiếp nhận chi viện từ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, lực lượng này sẽ được bố trí tăng cường về các địa bàn là điểm nóng đang có những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP Thủ Đức.

Đại tá - TS Đặng Văn Tám, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường 50 cán bộ, giảng viên, học viên trong đợt này là hết sức cần thiết.

Đây không chỉ là hành động mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tính chiến đấu của lực lượng vũ trang mà còn tình cảm, trách nhiệm của Nhà trường đối với chính quyền và Nhân dân nơi Trường đóng quân.