Từ ngày mai, Trung bộ tiếp tục mưa to đến rất to

Ngày 15-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (TTKTTVQG), cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng đi vào Trung Bộ nên từ 16 đến 21-10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.



Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão hướng vào miền Trung. Ảnh: TTKTTVQG

Tổng lượng mưa từ 16 đến 21-10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800 mm, có nơi trên 800 mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 500 mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300 mm, có nơi trên 350 mm.

Từ đêm 16-10 đến ngày 18-10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

TTKTTVQG cảnh báo, sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Đối với khu vực Bắc Bộ, hiện đang có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay (15-10) ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, riêng Quảng Ninh 150-250 mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái với lượng mưa phổ biến 50-100 mm. Từ 16-10, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh.

Ngày 15-10, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) tiếp tục tổ chức họp ứng phó với ATNĐ gần biển Đông và tình hình mưa lũ.

Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương ở miền Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa. Điều hành hệ thống hồ chứa, nhất là bốn hồ chứa lớn Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đảm bảo an toàn công trình và hạ du; Thu hoạch lúa đã chín, tiếp tục tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn.



Lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 trước khi trời trở mưa. Ảnh: PLO



Các tỉnh miền Trung tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng và Ban chỉ đạo, triển khai đánh dấu vết lũ tại các điểm bị ngập sâu, lũ lịch sử.



Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất. Rà soát, đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ...