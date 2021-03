UBND TP Cần Thơ yêu cầu Ban quản lý dự án 2 bàn giao dự án

Sai phạm tại trường Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ) Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án xây dựng công trình Trường THPT Châu Văn Liêm do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Về thanh toán, dự toán phê duyệt thừa công tác lắp dựng hệ thống cửa, phê duyệt dự toán phát sinh điều chỉnh nhưng chưa áp dụng đúng theo giá vật liệu thiết kế, thừa khối lượng do tính sai so với bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Công tác quản lý chất lượng công trình cũng có nhiều sai phạm... Ban giám hiệu trường THPT Châu Văn Liêm đã có 16 văn bản (từ ngày 2-4-2019 đến 7-8-2020) gửi chủ đầu tư đề nghị khắc phục, tuy nhiên vẫn chưa được xử lý triệt để. Sai phạm tại dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa Ô Môn Theo kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ, dự án nâng cấp BV Đa khoa quận Ô Môn sai từ khâu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thực hiện, giám sát. Đối với công tác giám sát (Công ty CP Tư vấn Phát Triển) cũng chưa được thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, hậu quả làm ký nghiệm thu không đúng thực tế với giá trị khối lượng hơn 2,5 tỉ đồng. Cũng theo Kết luận, dù đơn vị giám sát biết chủng loại gạch của đơn vị thi công (Công ty CP Xây dựng Trần Gia) đưa vào công trình không đúng chủng loại nhưng đơn vị giám sát không báo cáo chủ đầu tư, không thực hiện các biện pháp ngăn chặn mà còn ký nghiệm thu. Hậu quả làm thanh toán sai số tiền gần 490 triệu đồng.