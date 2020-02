'Vắc-xin' nào vừa chống dịch vừa giữ được nhịp độ tăng trưởng?

Giá vàng tăng do yêu tố tâm lý Trước đó, tại cuộc họp, nhiều thành viên Hội đồng cho rằng, cần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, chống trì trệ trong phát triển. Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế để vừa bù đắp thiệt hại, vừa giảm thiểu tác động của dịch. Việc chống dịch thành công cũng là giải pháp quan trọng để đất nước phát triển. Cần có giải pháp phù hợp để bảo đảm nguồn nhân lực, lao động và các điều kiện sản xuất kinh doanh bình thường cho khu vực doanh nghiệp. Nhiều thành viên Hội đồng nêu, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giảm thiểu thông tin tiêu cực, sai sự thật, ảnh hưởng đến tâm lý, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội và xử lý nghiêm các vi phạm. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, các tổ chức quốc tế đánh giá rất thận trọng về tác động của dịch COVID-19, chúng ta cần bình tĩnh, đưa ra thông tin chuẩn xác. Về kiểm soát lạm phát, Thống đốc NHNN nêu rõ, chúng ta không nôn nóng trong điều hành chính sách tiền tệ, nhưng không chủ quan trước áp lực lạm phát. Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, không thắt chặt quá mức gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Điều quan trọng nhất là giữ nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Lê Minh Hưng cho biết, ngày 24-2, NHNN có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Yêu cầu này nhằm thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch, và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kì hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23-1 đến ngày 31/3, cho đến khi NHNN ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Về giá vàng, Thống đốc NHNN cho biết, biến động giá vàng trong nước chủ yếu do giá vàng quốc tế và yếu tố tâm lý. Ngày 25-2, giá vàng quốc tế giảm và giá vàng trong nước còn giảm mạnh hơn. NHNN vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, mặc dù thị trường này không còn tác động đến ổn định vĩ mô. Nếu thị trường có diễn biến gây bất ổn, NHNN sẽ can thiệp khi cần thiết.