Vì sao 2 tên cướp ở trạm thu phí cao tốc bị bắt sau 15 giờ?

Truy tìm hung thủ từ dấu vết mờ



Sáng 7-2 (tức mùng 3 Tết), khi các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát ở trạm thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) chuẩn bị bàn giao ca thì bị hai nam thanh niên bịt mặt xông vào rút súng và hung khí xông vào khống chế các nhân viên.

Ngay lập tức một trong hai tên cướp siết cò nổ một phát súng vào màn hình máy tính uy hiếp yêu cầu các nhân viên không được hô hoán, phải ngồi yên. Vì quá hoảng sợ nên các nhân viên quá không dám chống trả. Hai tên cướp mở két sắt và bàn làm việc lấy đi nhiều tiền rồi tẩu thoát.

Với tính chất vụ án nghiêm trọng, đối tượng manh động hung hăng có vũ khí khiến dư luận hoang mang nên lãnh đạo Bộ Công an đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm gây án.



Hai nghi can Nam và Tuấn Anh bị bắt sau 15 giờ gây án. Ảnh: Vũ Hội.

Được sự phân công, Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó cục Trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng đồng đội đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai do đại tá Nguyễn Văn Kim – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng các trinh sát có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân viên thủ quỹ, kế toán của Trạm thu phí để xác định đối tượng.



Hiện trường công an thu giữ túi ba lô, 1 viên đạn sắt, 2 con dao, mũ vải, 2 chai xăng, bình xịt hơi cay, 3 chiếc giày thể thao. Cả quá trình gây án chỉ 6 phút và khi bỏ trốn cả nghi can làm rơi lại 1 túi xách chứa 80 triệu đồng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi nhận có hai thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội mũ đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen dùng súng, dao khống chế nhân viên trạm lấy đi 2,2 tỷ đồng. Cả hai đối tượng đột nhập từ tường rào phía sau của trạm thu phí vào khống chế các nạn nhân cướp tài sản. Vì vậy nhận dạng về hình ảnh hai đối tượng gây án khá mịt mờ.

Với nghiệp vụ các tổ trinh sát nhanh chóng được phân công tác khác nhanh chóng rà soát các băng nhóm có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp, trộm tài sản trên địa bàn. Tuy nhiên với những kết quả khám nghiệm hiện trường công an đã xác định ngay hung thủ gây án phải quen biết khu vực hoặc rất có thể là người từng làm việc tại trạm thu phí.

Từ đây, qua rà soát các nhân viên từ bị cho nghỉ việc vì “biến chất” của trạm thu phí, công an đưa vào “tầm ngắm” Trần Tuấn Anh (26 tuổi quê Tiền Giang) Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định). Cả hai từng là nhân viên phân luồng xe ra vào trạm thu phí. Tuy nhiên do nghiện cờ bạc và ăn chơi lêu lỏng, lười làm việc nên bị cho nghỉ việc vài tháng trước. Riêng Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Các tổ trinh sát được cắt cử về địa phương nơi Hoàng Nam, Tuấn Anh sinh sống là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM. Tuy nhiên, cả hai đi đâu không ai rõ dù cả 2 có về nhà đón tết. Từ đây, công an nhận định 2 đối tượng chính là hung thủ thực hiện vụ cướp bằng súng.

Tóm gọn trước khi đối tượng lên tàu lẩn trốn

Từ đây các điều tra viên giả thuyết điều tra rằng, cả hai đối tượng sẽ đón xe khách hoặc tàu để đến nơi khác lẩn trốn nên nhiều mũi trinh sát tỏa đi Bến xe Miền Đông và ga Sài Gòn để tìm kiếm “mục tiêu”. Đến 23 giờ cùng ngày, trinh sát đã phát hiện Nam và Tuấn Anh xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn. Khi cả hai chuẩn bị vào mua vé lên tàu thì bị các trinh sát bất ngờ quật ngã khống chế. Khám xét tại chỗ trên người đối tượng, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và 10 miếng kim loại màu vàng.

Tại cơ quan công an, cả hai bước đầu khai nhận do đam mê cờ bạc và ăn chơi gần Tết không có tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp tài sản. Cả hai đã lên mạng xã hội mua một khẩu súng với giá 6 triệu đồng. Sau đó, chúng chuẩn bị gang tay, bịt mặt, súng và dao đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản.



Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó cục Trưởng Cục Cảnh sát hình sự (áo thun xanh sẫm bên phải) trực tiếp lấy lời khai đối tượng.

Sau khi cướp được cả hai chạy ra xe máy chạy trốn đến gần đường rai xe lửa, thuộc xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) cách hiện trường gây án khoảng 3km tấp vào khu vực hoang vắng rồi dùng lửa đốt sạch một số dụng cụ gây án nhằm phi tang. Qua khám nghiệm tại hiện, cơ quan công an đã thu được 1 khẩu súng, 1 cái búa, 1 con dao và 1 cái kìm, toàn bộ đồ áo bịt mặt, khẩu trang, găng tay đã bị thiêu rụi hoàn toàn.



Sau khi phi tang xong, Nam điều khiển xe máy về hướng thị xã Long Khánh và gửi tại nhà giữ xe trong Bệnh viện đa khoa Long Khánh, rồi tiếp tục mang ba lô tiền cướp được xuống Bà Rịa- Vũng Tàu lẩn trốn. Tại đây, Nam đã lấy số tiền 500 triệu gửi cho một người bạn giữ dùm.

Riêng đối tượng Trần Tuấn Anh do bị thương ở cổ chân không đi được nên lẩn trốn tại một bụi rậm ở khu vực xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Tuấn Anh lết bộ ra quốc lộ rồi thuê taxi chở lên phòng trọ của Nam gần khu vực ga Sài Gòn để gặp Nam để bàn kế hoạch lẩn trốn. Tại đây, Tuấn Anh đã được Nam đưa trước số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hai đối tượng chưa kịp tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Theo thông tin nắm được, cả 2 trước đây từng là nhân viên bảo vệ của trạm thu phí. Đầu năm 2015, Tuấn Anh được tuyển dụng vào đào tạo làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Đến tháng 3-2018, Tuấn Anh nghỉ việc bảo vệ phân làn thuộc trạm thu phí Dầu Giây.

Còn Hoàng Nam, tháng 3-2015, Nam được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Đến ngày 4-2-2019, Hoàng Nam nghỉ việc tại công ty.