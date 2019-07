Vì sao giấy tờ giả nhan nhản nhưng hiếm khi bị khởi tố?

Công an nói gì về việc ít khi khởi tố?

Phải chứng minh họ biết giả nhưng sử dụng Nếu người sử dụng biết đó là giấy tờ giả và thực hiện các hành vi trái pháp luật thì sẽ bị khởi tố. Trường hợp người sử dụng giấy tờ giả nhưng không hề biết đó là giấy tờ giả thì cũng không xử lý hình sự được. Điều quan trọng là phải chứng minh được người sử dụng biết đó là giấy tờ giả nhưng vẫn dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì mới bị khởi tố, xử lý. Còn riêng tội làm giả thì không cần chứng minh, phát hiện là xử lý ngay. Một cán bộ Công an quận 1, TP.HCM Quan trọng là họ dùng vào mục đích gì? Với trường hợp phát hiện sử dụng giấy tờ giả, để xử lý hình sự thì phải chứng minh được người sử dụng dùng vào mục đích trái pháp luật khác. Ví dụ như dùng CMND giả, bằng giả để xin cấp giấy phép, mở tài khoản ngân hàng… thì có thể xử lý hình sự. Nhưng nếu người sử dụng dùng giấy tờ giả chỉ dùng để làm kỷ niệm hoặc treo tường trang trí… thì chỉ có thể xử lý hành chính… Quan trọng nằm ở việc là họ sử dụng giấy tờ giả đó vào mục đích gì. Riêng với đối tượng làm giấy tờ giả, nếu phát hiện thì xử lý hình sự ngay nhưng rất khó phát hiện vì họ làm rất kín kẽ. Một cán bộ Công an quận Gò Vấp Phải dùng giấy giả cho hành vi trái pháp luật Tùy trường hợp và tình tiết của vụ việc thì người sử dụng giấy tờ giả có thể bị khởi tố. Nhiều trường hợp khi người sử dụng giấy tờ giả mà hành vi trái pháp luật chưa hoàn thành thì cũng không xử lý hình sự được mà tùy tình tiết của vụ việc. Nhiều trường hợp chỉ mang giấy tờ giả đến công chứng, chứng thực chứ chưa thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khó xử lý, hành vi lừa đảo phải hoàn thành thì mới xử lý được. Tuy nhiên, trước từng vụ việc, cơ quan CSĐT sẽ xác minh, truy xét, tùy tình tiết và vụ việc cụ thể mới có hướng xử lý. Một cán bộ Công an huyện Bình Chánh

Công chứng viên Phòng công chứng số 4 và công an lập biên bản về việc phát hiện giấy tờ giả ngày 26-7. Ảnh: N.Tân Cần có thêm tội danh Đã đến lúc cần có thêm tội giả mạo trong giao dịch dân sự để xử lý việc giả người, giả giấy tờ trong hoạt động công chứng. Việc này sẽ góp phần rất lớn trong công tác đấu tranh, xử lý, răn đe, phòng ngừa tình trạng giả mạo trong hoạt động công chứng. Bởi thực tế việc xử lý hình sự đối với người yêu cầu công chứng vi phạm rất ít. Nguyên nhân, vì theo quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng thì chỉ khi nào có đầy đủ căn cứ như bắt quả tang đối tượng có dụng cụ, phương tiện in ấn, làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan nhà nước hoặc phải có hậu quả thiệt hại thực tế xảy ra mới xử lý được tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức… Chúng ta cần thay đổi nhận thức là khi người yêu cầu công chứng có hành vi giả mạo với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác thì đây là hành vi trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi vi phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời làm cho việc chiếm đoạt tài sản của đối tượng có hành vi giả mạo không thực hiện được. Ở đây nên hiểu là giá trị vật chất cụ thể mà đối tượng hướng tới với mong muốn chiếm đoạt chứ không phải đợi đến hậu quả xảy ra. Điều này không phải là vấn đề khó chứng minh vì thông qua nội dung hợp đồng, giá trị tài sản mà các bên đã thỏa thuận khi giao dịch. Với nhận thức như vậy thì việc xử lý tội lừa đảo hay tội làm giả giấy tờ… không nhất thiết đợi hậu quả mà nên xem hành vi ngăn chặn là tình tiết giảm nhẹ trong việc lượng hình. Còn khi đã có hành vi giả mạo được phát hiện thì nên cân nhắc, xem xét xử lý để truy tố hành vi vi phạm theo giai đoạn: Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt hay tội phạm đã hoàn thành, có lẽ hợp lý hơn. Ông Nguyễn Trí Hòa, Trưởng phòng Công chứng số 1 N.TÂN - M.CHUNG ghi Ngày 26-7, đại diện Phòng công chứng số 4 (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ cho công an phường để xử lý việc một phụ nữ sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) giả khi làm thủ tục thế chấp nhà, đất để vay vốn ngân hàng. Vào chiều cùng ngày, bà Tchen N.N. đi cùng ông Hồ A.S. (65 tuổi) đến Phòng công chứng số 4 làm thủ tục thế chấp nhà vay 2,9 tỉ đồng. Công chứng viên đã phát hiện thẻ CCCD của người phụ nữ là giả nên báo công an. N.TÂN