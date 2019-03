Việt Nam - Hoa Kỳ đối thoại về an ninh, quốc phòng

Ngày 25-3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế Hoa Kỳ Andrea Thompson đã đồng chủ trì Đối thoại Chính trị - An ninh – Quốc phòng thường niên lần thứ 10 tại Washington D.C., Hoa Kỳ.



Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Andrea Thompson tại Đối thoại Chính trị - An ninh – Quốc phòng.

Tại Đối thoại, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Andrea Thompson đánh giá cao những tiến triển tích cực, thực chất và sâu rộng trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua. Trong đó có các cuộc gặp song phương giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước nhân dịp Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên tại Hà Nội vào tháng 2-2019. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị cho trao đổi đoàn, trong đó có đoàn cấp cao trong thời gian tới.



Hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nổi bật là việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thăm Việt Nam hai lần trong năm 2018, tàu sân bay Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm cảng Việt Nam kể từ sau chiến tranh; hoàn thành dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác theo Bản ghi nhớ Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015. Cụ thể trên các lĩnh vực an ninh biển, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, sớm khởi động dự án tẩy độc sân bay Biên Hoà và tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân da cam/dioxin, tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Về hợp tác an ninh, hai bên bày tỏ sự hài lòng về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan liên quan của phía Hoa Kỳ trên các lĩnh vực an ninh mạng, chống buôn bán người, buôn bán ma tuý, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trên thông qua nhiều biện pháp cụ thể. Trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao năng lực, đào tạo kỹ năng, tổ chức hội thảo chuyên ngành...



Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thứ trưởng Thompson nhắc lại lời cảm ơn của phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong vai trò chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai vừa qua, khẳng định tiếp tục coi trọng vai trò của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng thảo luận sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực khác cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông. Phía Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhằm bảo đảm khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở; khẳng định lại lập trường ủng hộ hoà bình, ổn định, hợp tác, thương mại không bị cản trở, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không; kêu gọi các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), hướng tới hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, khẳng định sẽ tiếp tục trợ giúp Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hai bên nhất trí đánh giá Đối thoại đã diễn ra thành công, thực chất, là kênh trao đổi thông tin hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng lần thứ 11 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2020.