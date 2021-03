Vụ ‘chôn sống’ ở Nghệ An: Bắt Dương ‘đẹp trai’ ở Hà Nội

Ngày 30-3, Cơ quan công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đã bắt, di lý Nguyễn Trọng Dương (32 tuổi, thường gọi là Dương 'đẹp trai', trú tại TP Vinh, Nghệ An) từ Hà Nội về TP Vinh để phục vụ công tác điều tra vụ bắt giữ và làm nhục, “chôn sống” nam thanh niên 17 tuổi.



Nguyễn Trọng Dương. Ảnh: ĐL

Theo Trung tá Phạm Thành Long, Phó Trưởng Công an TP Vinh, Dương được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ NQV (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị nhóm người bắt giữ, “chôn sống”…

Dương bị bắt vào đêm 29-3, khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 27-3, sau khi xuất hiện các clip bắt giữ, “chôn sống” một nam thanh niên gây xôn xao, Dương lên Facebook cá nhân viết: “Vụ của V. là gia đình làm để câu like. Mình không liên quan nhé. Tự nhiên dính quả phốt. Ai thắc mắc thì gặp gia đình V. nhé”.



Em V. bị nhóm người trói tay, bịt mặt và lấp đất. Ảnh cắt từ video clip.

Theo cơ quan công an, nạn nhân V. có thuê hai xe máy và mang đi cầm cố với nhóm Dương. Dương cầm đầu nhóm khoảng 50 người hoạt động trên địa bàn TP Vinh.

Đến chiều 30-3, Cơ quan công an TP Vinh đã bắt, tạm giữ hình sự 14 người và đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để khởi tố.

Như PLO đã đưa tin, sáng 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh một nhóm người bắt trói, rồi quát nạt, dùng dép đánh, bịt mặt rồi đào hố đất lấp một nam thanh niên.

Nam thanh niên này khóc, van xin nói "cho em một cơ hội cuối nữa thôi", "cho em một cơ hội cuối", "anh Cảnh ơi cho em xin một cơ hội cuối"... Một số người đàn ông chỉ đạo lấp lại, lấp cho đầy, "mi mà tự bươi lên được mi sống".

Ngay sau khi xuất hiện đoạn video trên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ, bắt giữ 14 nghi can liên quan.