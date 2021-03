Xây dựng nhiều chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Không để bất ngờ, bị động về quốc phòng, an ninh Chủ tịch nước đặc biệt đề cập đến việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Theo đó, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo các phiên họp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó là thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tham gia chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án, chiến lược quan trọng. “Vài năm vừa qua chúng ta xây dựng nhiều chiến lược, cái này không công bố được. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo xây dựng một số chiến lược liên quan trực tiếp cực kỳ quan trọng. Không để bất ngờ, bị động trong bất kỳ tình huống nào về an ninh, các hướng đông, tây nam, bắc, nước xa, nước gần, nước lớn, nước nhỏ. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng” - Chủ tịch nước nói. Lúc nói về ưu điểm của nhiệm kỳ, Chủ tịch nước lại nhấn mạnh thêm về công tác quốc phòng, an ninh: “Có những việc không thể nói công khai nhưng có việc, có những thời điểm sự cố ở Biển Đông xử lý thế nào, phía tây của chúng ta xử lý thế nào, tây nam nào, quan hệ với các nước bạn thế nào. Có những xử lý phải nói rất thật là hết sức tế nhị, khôn khéo và cả hệ thống chính trị đã làm tốt”.