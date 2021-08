Khoảng 20 giờ đêm 6-8, Trung úy Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng tổ công tác làm nhiệm vụ trực phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.



Anh Nguyễn Văn Chiến lúc đang là học viên Học viên An ninh Nhân dân.

Lúc này, một chiếc xe tải chạy trên quốc lộ 1A đã gây tai nạn, tông vào Trung úy Chiến. Đồng đội, lực lượng trực chốt đã đưa Trung úy Chiến đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn và cùng người thân lo các thủ tục liên quan.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các phòng chức năng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ việc, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với mất mát của gia đình Trung úy Chiến.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định cách ly toàn bộ huyện Quỳnh Lưu theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31-7. Một tuần qua, Trung úy Chiến được Công an huyện Quỳnh Lưu điều động tăng cường xuống làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã Quỳnh Văn.

Được biết, Trung úy Chiến là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em và anh hy sinh khi chưa kịp lập gia đình riêng.

Bố của Trung úy Chiến thời gian qua đi làm thuê phụ hồ ở miền Nam hiện chưa kịp về quê.