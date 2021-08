Đến khuya 2-8, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an quận 6 và Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc một cán bộ công an tử nạn khi đang làm nhiệm vụ.



Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào tối cùng ngày, tổ công tác Công an quận 6 đang làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý người dân ra đường không cần thiết và các lỗi vi phạm Chỉ thị 16 trên địa bàn quận.

Khi đang làm nhiệm vụ trên đường An Dương Vương, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường, tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng người này vẫn lưu thông về hướng Lò Gốm.

Tổ công tác sau đó đã truy đuổi, trong đó có Thượng úy Phan Tấn Tài.

Trong quá trình truy, người vi phạm là Hứa Hán V có dấu hiệu ép xe làm Thượng úy Tài mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân, không qua khỏi.

V. bỏ trốn đến 21 giờ 40 cùng ngày, đã đến trình diện tại Công an phường 11, Quận 6.

Qua test nhanh, V. dương tính với chất ma túy và đang bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an TP.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy- UBND Thành phố thực hiện chế độ chính sách đối với Thượng úy Phan Tấn Tài theo quy định.

Thượng úy Phan Tấn Tài, sinh năm 1992, quê quán: Long An; cấp bậc: Thượng úy; cán bộ trinh sát- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 (hiện đang được trưng dụng tăng cường cho Công an Phường 10 - Quận 6 để tham gia phòng chống dịch Covid-19). Thượng úy Tài được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học CSND II, trưởng thành trong gia đình có xuất thân lao động nghèo, bản thân đồng chí Tài là con trai trong gia đình có 3 con (đ/c Tài có chị gái và em gái), còn độc thân, hiện đang sinh sống cùng cha mẹ. Kể từ khi Thành phố áp dụng Chỉ thị số 16, Thượng úy Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24. Sự ra đi của Thượng úy Tài là niềm tiếc thương vô hạn cho đồng đội và người thân...