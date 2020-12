Xem xét trách nhiệm Bộ GD&ĐT vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô. Văn bản được gửi tới Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, VKSND Tối cao và TAND Tối cao.



Xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm

Theo đó, qua xem xét báo cáo của Bộ Công an về kết quả điều tra vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (cựu chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô, đã bỏ trốn).

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo cần xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.



Cơ quan tố tụng tống đạt quyết định khởi tố các bị can tại Đại học Đông Đô.

Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp, sử dụng văn bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh giả và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi và kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý vi nghiêm vi phạm theo quy định.

Về phía Bộ GD&ĐT, Thủ tướng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân cho phép Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng hai; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra sai phạm tương tự.

Đối với VKSND Tối cao và TAND tối cao, Thủ tướng yêu cầu hai cơ quan này chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh.

Nghịch lý khó hiểu từ Bộ GD&ĐT

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, dù chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh nhưng Trần Khắc Hùng đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các quyết định, ồ ạt tuyển sinh.

Đến thời điểm phát hiện sai phạm, Trường Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh văn bằng 2 cho 626 trường hợp. Tuy nhiên, công an chỉ xác định và làm việc được với 217 trường hợp (một người đã chết).

Đáng chú ý, kết luận điều tra chỉ ra một nghịch lý, đó là việc Trường Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2, thế nhưng từ năm 2015, trường này lại được Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và cho đăng tải Đề án tuyển sinh lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trong đó có cả chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Cụ thể, tháng 1-2015, Đại học Đông Đô có công văn gửi Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD&ĐT, báo cáo thống kê năm học 2014-2015 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trong đó không đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2. Tuy nhiên, tháng 4-2015, Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 500 chỉ tiêu hệ văn bằng 2.

Tương tự, năm 2016 và 2017, trường có công văn gửi Bộ GD&ĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó đăng ký mỗi năm học 150 chỉ tiêu văn bằng 2, đều được bộ này chấp thuận.

Đến năm 2018, trường gửi Đề án tuyển sinh đến Vụ Giáo dục đại học và được đăng tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, nội dung đề án tuyển sinh có 400 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Theo cơ quan điều tra, Vụ Kế hoạch tài chính và Vụ Giáo dục đại học thực hiện thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh (gồm chỉ tiêu văn bằng 2) trên Cổng thông tin tuyển sinh cho Trường Đại học Đông Đô trong khi trường này chưa được cho phép đào tạo có dấu hiệu vi phạm quyết định số 22/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai.