Xử lý trên 900 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trong lực lượng công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức đã diễn ra sáng nay tại Đà Nẵng.

Theo đó, trải qua các đợt bùng phát dịch COVID-19, lực lượng công an phối hợp với ngành y tế đã thực hiện chặt chẽ công tác rà soát, truy vết các trường hợp nghi nhiễm. Điều này góp phần khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.



Theo thống kê, lực lượng công an đã rà soát, xử phạt hành chính bảy công ty, 5.600 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về tạm trú, xuất nhập cảnh trái phép. Đấu tranh với 21 hội nhóm lợi dụng dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, lực lượng công an đã xử lý gần 160 vụ với trên 900 người nước ngoài (phần lớn là người Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Sáu người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được phát hiện trong sáng nay tại Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết, qua thực tiễn phòng chống dịch, hệ thống cơ chế chính sách quản lý nhà nước còn nhiều bất cập như: công tác quản lý người nước ngoài, công tác quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú.

“Đề nghị công an các địa phương chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay”, Trung tướng Sơn nói.

Theo Bộ Y tế, ngành công an là một trong những ngành then chốt phối hợp với lực lượng y tế kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh trái phép, góp phần trong việc sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh.

“Lực lượng công an đã rất tích cực chia sẻ với đội ngũ cán bộ y tế trong công tác điều trị như: tiếp nhận xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Sự phối hợp này giúp cho công tác chống dịch được thực hiện một cách nghiêm ngặt”, bà Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng) cho hay.