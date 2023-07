Thông tin chính thức về chương trình biểu diễn của nhóm Blackpink tại Hà Nội

(PLO)- UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các đêm biểu diễn.

Ngày 25-7, UBND TP Hà Nội đã có chính thức thông tin về việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 (Blackpink World Tour 2023).

Cụ thể, căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 23-6-2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Âm nhạc IME.

Ngày 30-6-2023, Sở VH&TT đã ban hành văn bản chấp thuận cho tổ chức chương trình nghệ thuật Chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30-7-2023.

Theo UBND thành phố Hà Nội, chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn. Nhóm nhạc Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, nổi tiếng của Hàn Quốc, được giới trẻ yêu thích.

Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội - Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29-7-2023 (với khoảng 36.000 khán giả), ngày 30-7-2023 (với khoảng 31.000 khán giả) diễn ra thành công, UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; chỉ đạo Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn; Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch...

Trước đó, việc Ban tổ chức của chương trình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Âm nhạc IME (IME Vietnam) có đăng bản đồ “đường lưỡi bò” ngay tại trang chủ đã vấp phải nhiều ý kiến khác nhau của cư dân mạng.

Sau đó, đại diện Công ty TNHH Âm nhạc IMe (IME Vietnam) chính thức lên tiếng xin lỗi trước sự cố về hình ảnh được lưu truyền trên một số phương tiện truyền thông, đồng thời cho biết, đại diện IME Vietnam đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở VH&TT Hà Nội cùng các bộ, ban ngành liên quan về sự việc này.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

VIẾT THỊNH