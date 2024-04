Thông tin mới nhất về việc khắc phục sự cố công nghệ thông tin của PVOIL 03/04/2024 17:27

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) thông tin vào 0 giờ 00 ngày 2-4, hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị tấn công bất hợp pháp có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware). Vụ việc này đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị ngưng trệ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, PVOIL đã nhanh chóng có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng và khẩn trương thực hiện ngay giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

PVOIL đã có thể phát hành hóa đơn điện tử và phiếu xuất kho qua hệ thống công nghệ thông tin của một đơn vị cung cấp dịch vụ. Ảnh: PVOIL



Với sự hỗ trợ kịp thời và tích cực của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT, các đơn vị tư vấn về an ninh mạng và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, PVOIL đã điều tra nguyên nhân và từng bước khắc phục sự cố, dự kiến sẽ đưa các ứng dụng hoạt động trở lại trong 1 đến 2 ngày tới.

Đặc biệt, trên tinh thần đảm bảo cung ứng liên tục xăng dầu là mặt hàng thiết yếu ra thị trường, với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Tổng cục Thuế và Cục Thuế các địa phương, PVOIL đã nghiên cứu, triển khai giải pháp tạm thời nhằm duy trì việc phát hành hóa đơn điện tử trong thời gian khắc phục sự cố.

Cụ thể, đến 15 giờ ngày 3-4, tức là chỉ hơn 1 ngày sau khi xảy ra sự cố tấn công mạng, PVOIL đã có thể phát hành hóa đơn điện tử và phiếu xuất kho qua hệ thống công nghệ thông tin của một đơn vị cung cấp dịch vụ.

Dự kiến hệ thống quản lý và phát hành hóa đơn điện tử của PVOIL sẽ hoạt động trở lại bình thường vào cuối tuần này. Các ứng dụng PVOIL Easy, PVOIL B2B… dự kiến cũng sẽ hoạt động trở lại trong ngày mai.