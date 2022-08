Thông tin mới về vụ 1 cán bộ QLTT ở Thanh Hóa bị tố hành hung phụ nữ

Chiều 24-8, trao đổi với PLO, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc làm rõ theo quy định của pháp luật vụ việc này.

Chiều cùng ngày, người thân của gia đình nạn nhân thông tin, Công an TP Thanh Hóa đã lấy lời khai của chị NTV về toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8. Hiện gia đình cũng đã nhận được thông báo từ phía Công an là sẽ tiến hành giám định thương tật đối với chị V vào sáng mai (ngày 25-8).

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 24-8, các bác sĩ đã mổ thành công để nâng xương chính mũi cho chị V. sau khi xác định chị bị dập mũi. Riêng đối với chẩn đoán ban đầu là chị V. bị gãy xương hàm trên, thì phía bệnh viện đang hội chẩn lại nhằm đảm bảo chính xác để có thông tin chính thức.

Hiện tại sức khỏe của chị V. đã ổn định dù trước đó xác định chị bị gãy xương hàm, chảy máu mắt, trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập. Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn đang theo dõi phần não của chị V. có bị máu tụ bầm hay không.

Cũng trong chiều 24-8, PV đã liên lạc nhiều lần qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Hùng, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa để có thông tin về giải trình của cán bộ LTN bị tố hành hung chị V. nhưng không nhận được phản hồi.

Trước đó như PLO đã đưa tin, ngày 23-8 bà NTD có đơn cầu cứu khẩn cấp về việc chị gái mình là chị NTV (37 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm ngày 21, rạng sáng 22-8.

Chị D. tố người đàn ông tên LTN (ngụ đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa), hiện làm việc tại Cục quản lý thị trường tỉnh có hành vi đánh đập chị mình.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xác minh sự việc và phối hợp với các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông LTN để làm rõ vụ việc. Chiều ngày 23-8, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông LTN, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.