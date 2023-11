Thông tin mới vụ cháu trai 2 tuổi nghi xe máy tông gãy chân

Trao đổi với PLO ngày 23-11, lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh, làm rõ nguyên nhân cháu NTP (2 tuổi, ngụ thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dah) bị gãy chân, chấn thương sọ não.

Cụ thể, Công an huyện Krông Năng đến khu vực tìm thấy cháu trai 2 tuổi gãy chân, chấn thương sọ não tại thôn Xuân Hà 3, xã Ea Dah để thu thập thông tin.

“Chúng tôi không loại trừ nguyên nhân cháu bé bị xe tông. Tuy nhiên, việc xác minh chưa có kết quả cuối cùng”, lãnh đạo Công an huyện Krông Năng trao đổi.

Cháu trai 2 tuổi gãy chân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.D

Đối với thông tin cháu P bị người lạ bắt đi, vứt vào bụi rậm lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an huyện Krông Năng khẳng định không có việc này.

Theo đó, Công an huyện Krông Năng đã kiểm tra hiện trường, làm việc với người nhà cháu trai 2 tuổi gãy chân. Qua làm việc, Công an xác định do người nhà cháu P hoảng loạn, tìm kiếm sai hướng, không phải do cháu P bị bắt đi.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến vụ việc của cháu P. Nhiều tài khoản cho rằng cháu P bị bắt cóc, bị vứt vào bụi rậm.

Còn chị Đinh Thị Kiều Oanh (mẹ cháu P) cho biết, chị nghi ngờ con trai mình bị xe tông dẫn đến bị thương. “Lúc phát hiện, con trai tôi nằm trong bụi rậm với tình trạng gãy chân, xây xước mặt, chảy máu. Tôi đã gửi đơn nhờ Công an vào cuộc làm rõ”, chị Oanh trao đổi.

Như PLO đã thông tin, ngày 22-11, lãnh đạo UBND xã Ea Dah cho biết, lực lượng Công an đang truy tìm người tông xe khiến cháu trai 2 tuổi gãy chân, chấn thương sọ não.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Dah, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20-11. Thời điểm trên, cháu P theo anh trai đi đến nhà ông ngoại chơi. Khi đang đi trên đường, cháu P bị một xe máy chở theo hai người đàn ông tông trúng. Vụ việc khiến cháu trai 2 tuổi gãy chân, chấn thương sọ não và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

TIẾN THOẠI