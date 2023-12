Thu giữ 40 kg củ sâm lậu từ Trung Quốc chuẩn bị ‘phù phép’ thành sâm Lai Châu

(PLO)- Số sâm bị thu giữ do một người đàn ông đã gom mua tại Trung Quốc từ trước chờ bán cho các thương lái "phù phép" quảng cáo là sâm Lai Châu.

Ngày 5-12, Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng đã phá thành công chuyên án, bắt 3 người, thu giữ 112kg pháo và 40kg sâm từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo cơ quan công an, từ tháng 11-2023, Công an huyện Phong Thổ phát hiện một đường dây nghi vấn buôn lậu sâm Trung Quốc về Việt Nam và có liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn. Đường dây này do Lùng A Dào (27 tuổi, trú tại xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ) cầm đầu.

Củ sâm và pháo bị công an thu giữ. Ảnh CTV

Trước những thông tin thu thập được, khoảng 18 giờ ngày 4-12, tại xã Dào San, huyện Phong Thổ, công an phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng Dào San bắt giữ Lùng A Dào, Lùng A Sang (23 tuổi), Lùng A Hai (19 tuổi, cùng trú tại xã Tung Qua Lìn) về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ 112kg pháo hoa, pháo nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của Lùng A Dào, lực lượng chức năng thu được 40kg củ sâm.

Tại cơ quan Công an, nhóm người khai nhận, ngày 4-12, Lùng A Dào vượt biên sang Trung Quốc gom mua được số pháo nói trên. Sau đó thuê người lén gửi vượt biên về nước qua lối mòn đường rừng rậm tại xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ mang về Việt Nam.

Tại đường biên, Sang và Hai chờ sẵn rồi cả ba vận chuyển số hàng cấm nói trên về xã Dào San tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an và biên Phòng bắt giữ. Số sâm bị thu giữ do Dào đã gom mua tại Trung Quốc từ trước chờ bán cho các thương lái "phù phép" quảng cáo là sâm Lai Châu.

Hiện, Công an huyện Phong Thổ đang tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.

VKSND TP.HCM đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ án buôn lậu (PLO)- Theo VKSND TP.HCM, bản án phúc thẩm có nhiều điểm không phù hợp tình tiết khách quan của vụ án buôn lậu; việc hủy án sơ thẩm là không đúng pháp luật.

PHI HÙNG