Thu gom rác tại đô thị loại 4 nhưng tính tiền loại đô thị đặc biệt

Ngày 20-4, một nguồn tin xác nhận Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại UBND thị xã An Khê từ năm 2018 đến 2021. Qua đó, cơ quan thanh tra phát hiện sai phạm gần 1,7 tỉ đồng.

Theo đó, các sai phạm chủ yếu ở khâu kiểm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, công tác giám sát thi công, kiểm tra hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán, nghiệm thu công trình chưa chặt chẽ.

Sai phạm nghiêm trọng nhất xảy ra tại Ban Quản lý Nhà máy rác và dịch vụ đô thị thị xã An Khê với tổng số tiền sai phạm hơn 846 triệu đồng.

Trong đó, có nội dung đơn vị trên thực hiện quét, gom rác đường phố bằng thủ công sai định mức 776 triệu đồng. An Khê là đô thị loại 4 nhưng lại tính định mức đô thị loại đặc biệt. Bên cạnh đó còn có nhiều sai phạm liên quan quyết toán sai khối lượng, sai định mức hàng chục triệu đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê có nhiều sai sót về dự toán tính sai, thi công chưa đúng hồ sơ thiết kế, dự toán nhưng không được phát hiện kịp thời làm tăng giá trị công trình… với số tiền sai phạm hơn 164 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chủ tịch UBND thị xã An Khê kiểm điểm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc kiểm tra, giám sát về thu hồi, chi ngân sách và kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương đã để xảy ra sai phạm.

Đồng thời, kiến nghị UBND thị xã An Khê kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan thuộc Phòng Tài chính- Kế hoạch trong việc tham mưu cho UBND thị xã thẩm tra, phê duyệt quyết; kiểm điểm, xem xét năng lực, trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan vì để xảy ra sai phạm.

