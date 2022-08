Thu phí cao tốc Trung Lương –Mỹ Thuận: Lượng xe giảm một nửa

Ngày 11-8, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cho biết, sau 2 ngày chính thức vận hành thu phí không dừng (từ 0 giờ ngày 9-8 đến 6 giờ ngày 11-8) trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có 34.585 xe lưu thông (trung bình có khoảng hơn 15.300 xe/ngày đêm).

Trong khi trước thời điểm thu phí, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận thống kê mỗi ngày đêm tuyến đường này phục vụ khoảng hơn 30.000 xe.

Như vậy lượng xe lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sau khi chính thức vận hành thu phí đã giảm đi khoảng một nửa so với trước thời điểm chưa thu phí.

Nguyên nhân là do kể từ khi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bắt đầu thu phí nhiều xe không chọn đi cao tốc mà chọn đi Quốc lộ 1 để tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận thưa thớt hơn so với thời điểm tuyến này chưa thu phí.

Cũng theo Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, sau khi vận hành thu phí các phương tiện đa số đã dán thẻ ETC trước khi vào cao tốc.

Cũng theo doanh nghiệp dự án, sau 2 ngày thu phí chính thức tình hình giao thông trên tuyến cao tốc lưu thông thuận lợi, thỉnh thoảng bị ùn ứ nhẹ tại các trạm thu phí do một số xe không đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp xe vào trạm chưa dán thẻ ETC hoặc có thẻ ETC nhưng không có tài khoản, hoặc tài khoản không đủ tiền. Một số trường hợp hệ thống không đọc được thẻ (do thẻ hư hỏng, dán sai vị trí, thẻ chồng thẻ…) phải đọc bằng máy đọc RFID cầm tay…

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 1, đoạn qua Tiền Giang có tăng hơn so với những ngày trước khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào thu phí, đa phần là phương tiện chưa dán thẻ ETC.

“Dù lượng xe có tăng nhưng Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang trong 2 ngày qua chưa xảy ra ùn ứ, phương tiện vẫn lưu thông bình thường” – Thượng tá Dũng cho biết.