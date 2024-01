Thủ phủ mai vàng Bình Định rực rỡ hội hoa xuân

Từ ngày 26 đến ngày 29-1, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức triển lãm mai vàng nghệ thuật tại khu trưng bày sản phẩm mai vàng ở thôn Trung Định, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn).

Khu vực trưng bày 300 tác phẩm mai vàng nghệ thuật tại thôn Trung Định, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Ảnh:ND

Tại khu trưng bày, có hơn 300 tác phẩm mai vàng các loại gồm: mai lớn cao hơn 2 m; mai dáng thế truyền thống; mai mini; mai bonsai các loại. Ngoài ra, dịp này các nhà vườn mang tới 5.000 chậu mai phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách tham quan.

Mai vàng nở rộ thu hút đông đảo người dân tham quan và chọn mai Tết. Ảnh: THU DỊU

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cho biết hoạt động này nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu “Mai vàng An Nhơn” và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của An Nhơn, góp phần kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm mai vàng An Nhơn trong thời gian tới.

Các nhà vườn mang tới triển lãm những chậu mai đẹp cả về dáng, thế và hoa. Ảnh: THU DỊU

Theo ông Tiến, thủ phủ mai vàng An Nhơn có 1.500 hộ trồng mai tết, cung cấp ra thị trường khoảng 1,6 triệu chậu mai/năm. Doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh mai cảnh ở An Nhơn vào khoảng 80 tỉ đồng đến 100 tỉ đồng/năm. Hiện nay, UBND thị xã An Nhơn quy hoạch vùng trồng mai tập trung với diện tích 145 ha.

Một chậu mai vàng bung hoa rực rỡ thu hút nhiều người tới xem và chụp hình lưu niệm. Ảnh: THU DỊU

Nghệ nhân biểu diễn tạo hình cho mai ở triển lãm. Ảnh: THU DỊU

Một chậu mai với tạo hình đẹp thu hút nhiều người tới chiêm ngưỡng. Các nhà vườn trồng mai ở An Nhơn cho biết, thủ phủ mai vàng Bình Định nổi tiếng với giống mai vàng 5 cánh. Hoa đều, màu vàng rộ đẹp, năm nay thời tiết thuận lợi nên mai cho ra hoa rộ đúng Tết. Ảnh: THU DỊU

Một chậu mai bonsai với bộ rễ uốn độc đáo. Ảnh: THU DỊU

Người dân tham quan, lựa chọn những chậu mai đẹp tại triển lãm. Ảnh: THU DỊU

Có khoảng 5.000 chậu mai được các nhà vườn đưa ra khu triển lãm phục vụ cho người dân mua sắm. Ảnh: THU DỊU

THU DỊU