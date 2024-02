Thứ trưởng Bộ Công an: Không vùng cấm, không ngoại lệ khi xử lý các vi phạm giao thông

Sáng 22-2, tại phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12-2023 và tháng 1-2024.

Nhiều vụ án về tham nhũng, tiêu cực mới được phát hiện

Trình bày báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, cử tri và nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Đặc biệt, cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc ra quân kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ…” - ông Dương Thanh Bình nói.

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri đánh giá công tác này đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều vụ án về tham nhũng, tiêu cực mới được phát hiện.

Sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được gắn với công tác tổ chức, cán bộ; xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự.

“Việc này khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đem lại niềm tin cho nhân dân” - ông Bình nhấn mạnh.

Ông cũng cho hay, cử tri và nhân dân còn lo ngại việc nhiều lao động mất việc làm, tình trạng thiếu vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Hay tình trạng các doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động…

Do vậy, ông đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xử lý để cử tri và Nhân dân yên tâm.

Các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ bị phát hiện tăng

Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay thời gian qua, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024, Bộ đã có chỉ đạo từ sớm, từ xa và triển khai sớm mệnh lệnh của Bộ trưởng, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Thứ trưởng Công an, nhờ sự vào cuộc của chính quyền cả nước, nòng cốt là lực lượng ở cơ sở đã đảm bảo dịp Tết 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, lực lượng công an đóng góp công sức để giữ vững an ninh, trật tự, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, rất nghiêm trọng... liên quan đến an ninh, trật tự quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đáng chú ý, ông Lê Quốc Hùng thông tin các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông đã làm việc xuyên Tết, không có ngày Tết và xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, trong vận chuyển hành khách về quê ăn Tết, không để xảy ra các vụ việc, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận như các năm trước.

Lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vi phạm, tai nạn giao thông như nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách trên các xe khách...

"Các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ bị phát hiện tăng so với năm ngoái. Từ đó, lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024 rất đảm bảo, được người dân, dư luận đánh giá rất cao" - ông Hùng nói.

Cũng theo ông Lê Quốc Hùng, Bộ Công an đã chủ động, tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa với pháo nổ. Công an các cấp đã tuyên truyền, vận động người dân, đấu tranh kiên quyết các hành vi vi phạm pháo nổ. "Mặc dù pháo nổ sử dụng rất nhiều nhưng không để các đối tượng lợi dụng để sử dụng tràn lan gây mất an ninh trật tự..." - Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Số liệu thống kê cho thấy việc phát hiện, bắt giữ các hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm gia tăng so với năm 2023. Cụ thể, trong bảy ngày Tết, cả nước đã phát hiện, bắt giữ 657 vụ, với 697 người vận chuyển, sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép...

"Tài xế đã uống rượu thì không được lái xe"

Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói ông thấy nhân dân đồng tình với xử lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm như báo cáo của Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Nổi nhất năm nay là tình trạng uống rượu lái xe giảm hẳn..." - ông Trần Thanh Mẫn nói và đánh giá “chủ trương này có hiệu quả”.

“Tuyệt đối cấm, tài xế đã uống rượu thì không lái xe, đất nước chúng ta mới bình yên. Bây giờ thấy ngày nào cũng có tai nạn giao thông, một năm có tới mười mấy nghìn người chết, bị thương” - vẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội.

20 năm mới được về quê ăn Tết Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dịp Tết vừa qua các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã đi khắp ba miền đất nước để lo Tết cho nhân dân, được dư luận hoan nghênh đánh giá rất cao. Điều này tạo sự khích lệ, động lực rất lớn cho nhân dân. Mặt khác, năm nay, các tổ chức đoàn thể quan tâm cho đối tượng nghèo có chuyến xe nghĩa tình, đảm bảo đi lại cho đối tượng khó khăn. “Có những người vào Bình Dương 20 năm không về quê được, lần này về được với chuyến xe nghĩa tình, vé máy bay 0 đồng…”- ông Mẫn nói cho rằng việc này cần được tiếp tục phát huy, để những gia đình khó khăn được về quê đón tết.

