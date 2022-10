Thứ trưởng Bộ GTVT chấn chỉnh việc thi công chậm tiến độ tuyến tránh Long Xuyên

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết không thể chấp nhận việc các nhà thầu thi công chậm trễ dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên, tỉnh An Giang như hiện nay.

Ngày 5-10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đã có buổi kiểm tra việc thi công xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận dự án có 3 gói thầu xây lắp đến nay sản lượng thi công đạt hơn 23% giá trị các hợp đồng, chậm 2,1%.

Trong đó, gói thầu CW4C do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - Công ty TNHH Như Nam thi công chậm nhất (chậm 7% so với kế hoạch; gói thầu CW4A do Liên danh Công ty CP Cầu 7 Thăng Long - Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn thi công chậm 1,15%; Gói CW4B do Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 568 - Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 thi công chậm 0,14%.

Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng được khởi công vào 18-1-2022. Dự án có mục tiêu khi hoàn thành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu của khu vực An Giang, TP Cần Thơ.

Nói về nguyên nhân chậm tiến độ, Chủ đầu tư cho biết do nhà thầu chưa xác định hết được các khó khăn trong bước dự thầu, dẫn đến xây dựng đơn giá dự thầu chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, quá trình thi công gặp khó khăn về cát, trong khi đó nhà thầu lại có tư duy chờ đợi chủ đầu tư hỗ trợ nguồn cát với giá hỗ trợ thấp hơn nhiều so với giá thị trường, dẫn đến tiến độ chậm trễ kéo dài. Các nhà thầu chưa huy động đồng loạt các mũi thi công vì e ngại chi phí do thiết bị đứng chờ, vật tư tồn đọng…

Riêng về vấn đề việc đắp gia tải cát nền đường (phần quan trọng của dự án), UBND tỉnh An Giang cũng đã hỗ trợ để nhà thầu lấy cát nhanh nhất nhưng đến nay tiến độ dự án vẫn không được cải thiện.

Phía chủ đầu tư cũng đã có 20 văn bản chỉ đạo, phê bình, cảnh cáo đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Nếu các nhà thầu vẫn để chậm tiến độ kéo dài chủ đầu tư sẽ có các biện pháp xử lý, cắt giảm, điều chuyển khối lượng thi công.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm bày tỏ việc chậm trễ tiến độ dự án như hiện nay là không chấp nhận. “Dự án chỉ có chiều dài tuyến chính hơn 15km nhưng có đến 10 nhà thầu (chính và phụ). Từ đầu năm đến nay, khối lượng thi công lại không nhiều là điều không thể chấp nhận được”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Từ đó, Thứ trưởng chỉ đạo Chủ đầu tư, nhà thầu phải chấn chỉnh ngay và có phương án tập trung thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Chủ tịch nước dự lễ khởi công tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên (PLO)- Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng khi hoàn thành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu của khu vực An Giang, TP Cần Thơ.

HẢI DƯƠNG