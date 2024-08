Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông tăng gần 100% so với cùng kỳ 04/08/2024 17:22

Tai nạn giao thông ở Thừa Thiên Huế gia tăng về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, có nhiều vụ tai nạn rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tăng 78 vụ so với cùng kỳ

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 157 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người, bị thương 117 người, thiệt hại tài sản khoảng 264 vụ.

So với 6 tháng đầu năm 2023 thì tai nạn giao thông ở Thừa Thiên Huế tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Cụ thể, tăng 78 vụ (+98,7%), tăng 20 người chết (+40,8%), tăng 62 người bị thương (+112,7%).

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế vào đầu năm 2024 khiến 3 người tử vong. Ảnh: NM

Trong số đó, có 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào đầu năm 2024; 4 vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm 8 người chết và 5 người bị thương; 56 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 56 người chết và 7 người bị thương.

Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 chiếm 65 vụ (41%) làm chết 18 người và bị thương 47 người. Riêng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 7 người (tăng 600%, chiếm 10%) và 5 người bị thương.

Theo đánh giá, nguyên nhân tai nạn nhiều nhất là do tài xế không làm chủ tay lái, thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, không đi đúng phần đường, chuyển hướng không đảm bảo an toàn....

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đường tránh Huế (Thừa Thiên Huế) vào tháng 6 khiến nhiều người bị thương. Ảnh: BT

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trước thực trạng này, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Ban ATGT tỉnh cùng các địa phương để tiến hành phân tích đánh giá vì sao TNGT lại tăng như vậy?.

Ông Bình cho rằng, địa phương có nhiều giải pháp căn cơ đã được triển khai như điều chỉnh một số khu vực được cho là điểm đen giao thông, tăng cường tuyên truyền đến người dân....Đồng thời, sau khi có trường hợp tai nạn xảy ra thì cơ quan chức năng tiến hành phân tích làm rõ nguyên nhân, trong đó chủ yếu tập trung vào ý thức của người tham gia giao thông.

Xử phạt hàng vạn trường hợp vi phạm

Trong những tháng qua, ngoài việc tuyên truyền về an toàn giao thông đến với người dân bằng nhiều hình thức khác nhau thì lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra trọng tải phương tiện. Ảnh: BT

Công an tỉnh tổ chức kiểm tra phát hiện 33.502 trường hợp vi phạm (trong đó có 7.362 ô tô, 26.132 mô tô và 8 xe khác). Đã chấp hành quyết định xử phạt 25.211 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 43,8 tỉ đồng. Đặc biệt, vi phạm nồng độ cồn 8.620 trường hợp (75 ô tô và 8.545 mô tô), phạt tiền 25,16 tỉ đồng.

Kết quả hoạt động liên ngành theo Kế hoạch của Ban ATGT tỉnh về kiểm tra liên ngành đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đã lập 65 biên bản vi phạm hành chính.