5 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông ở Đồng Tháp tăng cả 3 chỉ số 06/06/2024 11:27

Thông tin về tình hình tai nạn giao thông đường bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vẫn còn xảy ra nhiều, có chiều hướng phức tạp.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 5-2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 17 người, 10 người bị thương.

So với tháng 4 thì giảm bảy vụ, giảm ba người chết, giảm ba người bị thương. Nguyên nhân đa số là do lỗi của người tham gia giao thông.

Trong năm tháng đầu năm 2024, xảy ra 113 vụ TNGT đường bộ, làm chết 86 người, bị thương 44 người, thiệt hại tài sản khoảng 506 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 47 vụ, tăng 28 người chết và tăng 14 người bị thương.

“Thời gian qua, tình hình TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều, có chiều hướng phức tạp.

Nhờ đẩy mạnh công tác xử phạt nồng độ cồn mà số vụ TNGT liên quan đến rượu, bia rất ít, các vụ tại nạn chủ yếu xảy ra trên tuyến quốc lộ. Tai nạn chủ yếu tập trung vào quốc lộ 30, tuyến này giáp với địa bàn Tiền Giang, lượng phương tiện lưu thông rất lớn, không có phần đường dành riêng cho mô tô và xe đạp nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao” - Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Quốc lộ 30 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Ảnh: HD

Thượng tá Quốc cho biết để để góp phần hạn chế TNGT đường bộ, Công an tỉnh tiếp tục hợp với Ban ATGT đánh giá lại tình hình để có biện pháp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, chú trọng tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn, cảnh báo những nguy cơ tai nạn giao thông, tác hại từ việc vi phạm pháp luật giao thông gây ra hậu quả cho gia đình và xã hội, phản ánh các hành vi vi phạm gây mất trật tự ATGT.

Thông tin chung về tình hình trật tự an toàn xã hội, Thượng tá Quốc cho biết phạm pháp về trật tự xã hội trong tháng 5-2024 có giảm.

Toàn tỉnh xảy ra 53 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, làm chết một người, làm bị thương 17 người, tài sản thiệt hại khoảng 891 triệu đồng.

Công an đã khởi tố 53 vụ, 59 bị can. Đáng chú ý là xảy ra 24 vụ trộm cắp tài sản (giảm hai vụ), tài sản bị xâm hại khoảng 771 triệu đồng.

Công an đã điều tra, khám phá 19 vụ, bắt 31 người. Thủ đoạn chủ yếu lợi dụng sơ hở tài sản không người trông coi để trộm (có 5 vụ trộm xe mô tô).

Riêng về tội phạm công nghệ cao, mặc dù Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường cảnh báo loại tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, song trên địa bàn tỉnh vẫn ghi nhận một số trường hợp mắc bẫy, bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Nhất là các đối tượng lợi dụng việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử để giả danh cơ quan công an lừa người dân cài đặt các ứng dụng mạo danh để chiếm đoạt tài sản.

Trong tháng 5-2024, Cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết sáu tố giác về tội phạm liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền thiệt hại khoảng 17,7 tỉ đồng.