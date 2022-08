2 ô tô 7 chỗ liên tiếp tông vào đầu dải phân cách khiến 1 tài xế tử vong

Rạng sáng 12-8, xe 7 chỗ 51H-546.89 lưu thông trên quốc lộ 30, hướng đi từ tỉnh Đồng Tháp ra quốc lộ 1A.

Khi vừa qua cầu vượt ngay nút giao đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với quốc lộ 30 (thuộc địa bàn xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì tông vào đầu dải phân cách ngay điểm mở trên quốc lộ 30 rẽ vào đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Sau cú tông mạnh xe 7 chỗ lật nhiều vòng hư hỏng nặng, may mắn những người trên xe chỉ bị thương nhẹ.

30 phút sau, khi hiện trường vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng giải quyết, thì xe ô tô loại 7 chỗ hiệu Fortuner 62A-076.89 do tài xế Tạ Tấn Lộc (46 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) chạy cùng chiều, tiếp tục tông vào đầu dải phân cách ngay điểm mở như xe 51H-546.89.

Cú tông mạnh làm xe 62A-076.89 cũng lật nhào lộn nhiều vòng trên đường. Tài xế Lộc văng ra khỏi xe và chấn thương nặng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường hai xe 7 chỗ hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Người dân tại hiện trường cho biết, kể từ khi nút giao này hoàn thành đưa vào sử dụng thì ngay đầu dải phân cách này không có biển báo.

Nhận được tin báo Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã có mặt phối hợp với Công an huyện Cái Bè và các đơn vị có liên quan điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.